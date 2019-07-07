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بهدف قاتل.. مصر تودِّع كأس الأمم الإفريقية من ثُمن النهائي

ودَّع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية بخسارته على أرضه وبين جماهيره أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبَيْن على ملعب القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.

ويدين منتخب جنوب إفريقيا بالفضل إلى اللاعب ثيمبينكوسي لورش الذي سجَّل الهدف الوحيد قبل خمس دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي نظيره منتخب نيجيريا الفائز على الكاميرون (3-2).

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بهدف قاتل.. مصر تودِّع كأس الأمم الإفريقية من ثُمن النهائي
سبق

ودَّع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية بخسارته على أرضه وبين جماهيره أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبَيْن على ملعب القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.

ويدين منتخب جنوب إفريقيا بالفضل إلى اللاعب ثيمبينكوسي لورش الذي سجَّل الهدف الوحيد قبل خمس دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي نظيره منتخب نيجيريا الفائز على الكاميرون (3-2).

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
12:11 AM

بهدف قاتل.. مصر تودِّع كأس الأمم الإفريقية من ثُمن النهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ودَّع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية بخسارته على أرضه وبين جماهيره أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبَيْن على ملعب القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.

ويدين منتخب جنوب إفريقيا بالفضل إلى اللاعب ثيمبينكوسي لورش الذي سجَّل الهدف الوحيد قبل خمس دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي نظيره منتخب نيجيريا الفائز على الكاميرون (3-2).

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