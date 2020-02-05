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رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف الدولة التي رتبت لقاءه مع "نتنياهو"

قال: إنه أخطر "حمدوك" قبل يومين من اللقاء ورحب بالخطوة

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا كانت بترتيب أمريكي.

ولفت "البرهان" إلى أن اللقاء مع "نتنياهو": "تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كل الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة".

وأضاف "البرهان" أن الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريباً، مشيراً إلى أنه أخطر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل يومين من اللقاء من دون تفاصيل، وقد رحب بالخطوة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت بأن دولة الإمارات هي من رتب اللقاء الذي عقد في أوغندا، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي".

رئيس مجلس السيادة السوداني نتنياهو

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف الدولة التي رتبت لقاءه مع "نتنياهو"
سبق

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا كانت بترتيب أمريكي.

ولفت "البرهان" إلى أن اللقاء مع "نتنياهو": "تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كل الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة".

وأضاف "البرهان" أن الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريباً، مشيراً إلى أنه أخطر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل يومين من اللقاء من دون تفاصيل، وقد رحب بالخطوة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت بأن دولة الإمارات هي من رتب اللقاء الذي عقد في أوغندا، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي".

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
05:27 PM

رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف الدولة التي رتبت لقاءه مع "نتنياهو"

قال: إنه أخطر "حمدوك" قبل يومين من اللقاء ورحب بالخطوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,854

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا كانت بترتيب أمريكي.

ولفت "البرهان" إلى أن اللقاء مع "نتنياهو": "تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كل الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة".

وأضاف "البرهان" أن الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريباً، مشيراً إلى أنه أخطر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل يومين من اللقاء من دون تفاصيل، وقد رحب بالخطوة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت بأن دولة الإمارات هي من رتب اللقاء الذي عقد في أوغندا، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي".

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