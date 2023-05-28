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"الزراعة" تتفاعل مع "سبق" وتوفر "طائرة رش" لمكافحة الجراد بشقراء

اجتماع لمديري القطاعين الشمالي والغربي.. وتوفير رقم للتبليغ عن تواجده

تجاوبت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع "ما نشرته "سبق" عن معاناة المزارعين بمحافظة شقراء من أسراب الجراد ومحاولتهم مكافحته بالطرق البدائية لقلة المعدات والكوادر البشرية ونفاد المبيد، ووجهت باستئجار شركة لمكافحة الجراد بــ"طائرة الرش".

وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل عن سبب تفاقم المشكلة، وعن إجراءات الوزارة حيالها فقال: وجود الإصابة في ٥ مناطق في المملكة أوجد ضغطًا على الفرق الميدانية".

وأضاف أبا الخيل أنه يجري العمل على تعزيز أعمال الفرق باستئجار شركة للرش بواقع ٥٠٠ ساعة طيران عبر الرش الجوي، وقد وصلت اليوم طائرة في ساجر وستباشر أعمالها في المنطقة غدًا صباحًا بحول الله".

من جانبه التقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ماجد الفراج بمدراء مكاتب الوزارة في القطاعين الشمالي والغربي (المجمعة، الغاط، الزلفي، الدوادمي، شقراء، مرات) في محافظة شقراء لبحث استكشاف ومكافحة أسراب الجراد والطرق المثلى للحد من خطورتها على المزارعين من خلال تسخير الكوادر البشرية والآليات اللازمة لمكافحة أسراب الجراد".

كما قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء بنشر رقم خاص (واتساب فقط) للبلاغات عن تواجد الدبا والجراد بإرسال الموقع أو الإحداثي للموقع واسم الشخص المُبلغ على (٠٥٨١٠٢٤٩٤٨)، مؤكدًا أن هناك فرقة متخصصة لمكافحة الجراد والدبا تعمل حتى في إجازة العيد.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن محاولة المزارعين في محافظة شقراء بأدواتهم البدائية؛ مكافحة أسراب الجراد التي هجمت على محاصيلهم الزراعية، بعد أن عجز فرع الزراعة بالمحافظة عن مكافحة تلك الآفة بسبب قلة الإمكانات البشرية وقلة المعدات من مركبات وأدوات، إضافة لنفاد المبيدات من المستودعات.

وقال المزارعون - حينها -: بعد أن غزت أسراب الجراد مزارعنا بذل فرع الزراعة بالمحافظة جهودًا مشكورة في مكافحته في الأيام الأولى رغم قلة الإمكانيات، وحظي الموضوع بمتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ من خلال التواصل المستمر مع فرع الزراعة والجولات الميدانية، ولكن في الأيام الأخيرة ازداد الجراد وانتشر في مناطق شاسعة في المحافظة؛ إذ تواجد في مزارع المسمى ومزارع بطين شقراء ومزارع بطين أشيقر ومزارع الحمادة ومزارع مركز الحريق ومزارع مركز القصب، إضافة إلى المستوى شمال المحافظة ومزارع الصحن غرب المحافظة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزراعة" تتفاعل مع "سبق" وتوفر "طائرة رش" لمكافحة الجراد بشقراء
سبق

تجاوبت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع "ما نشرته "سبق" عن معاناة المزارعين بمحافظة شقراء من أسراب الجراد ومحاولتهم مكافحته بالطرق البدائية لقلة المعدات والكوادر البشرية ونفاد المبيد، ووجهت باستئجار شركة لمكافحة الجراد بــ"طائرة الرش".

وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل عن سبب تفاقم المشكلة، وعن إجراءات الوزارة حيالها فقال: وجود الإصابة في ٥ مناطق في المملكة أوجد ضغطًا على الفرق الميدانية".

وأضاف أبا الخيل أنه يجري العمل على تعزيز أعمال الفرق باستئجار شركة للرش بواقع ٥٠٠ ساعة طيران عبر الرش الجوي، وقد وصلت اليوم طائرة في ساجر وستباشر أعمالها في المنطقة غدًا صباحًا بحول الله".

من جانبه التقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ماجد الفراج بمدراء مكاتب الوزارة في القطاعين الشمالي والغربي (المجمعة، الغاط، الزلفي، الدوادمي، شقراء، مرات) في محافظة شقراء لبحث استكشاف ومكافحة أسراب الجراد والطرق المثلى للحد من خطورتها على المزارعين من خلال تسخير الكوادر البشرية والآليات اللازمة لمكافحة أسراب الجراد".

كما قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء بنشر رقم خاص (واتساب فقط) للبلاغات عن تواجد الدبا والجراد بإرسال الموقع أو الإحداثي للموقع واسم الشخص المُبلغ على (٠٥٨١٠٢٤٩٤٨)، مؤكدًا أن هناك فرقة متخصصة لمكافحة الجراد والدبا تعمل حتى في إجازة العيد.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن محاولة المزارعين في محافظة شقراء بأدواتهم البدائية؛ مكافحة أسراب الجراد التي هجمت على محاصيلهم الزراعية، بعد أن عجز فرع الزراعة بالمحافظة عن مكافحة تلك الآفة بسبب قلة الإمكانات البشرية وقلة المعدات من مركبات وأدوات، إضافة لنفاد المبيدات من المستودعات.

وقال المزارعون - حينها -: بعد أن غزت أسراب الجراد مزارعنا بذل فرع الزراعة بالمحافظة جهودًا مشكورة في مكافحته في الأيام الأولى رغم قلة الإمكانيات، وحظي الموضوع بمتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ من خلال التواصل المستمر مع فرع الزراعة والجولات الميدانية، ولكن في الأيام الأخيرة ازداد الجراد وانتشر في مناطق شاسعة في المحافظة؛ إذ تواجد في مزارع المسمى ومزارع بطين شقراء ومزارع بطين أشيقر ومزارع الحمادة ومزارع مركز الحريق ومزارع مركز القصب، إضافة إلى المستوى شمال المحافظة ومزارع الصحن غرب المحافظة".

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
02:41 PM

"الزراعة" تتفاعل مع "سبق" وتوفر "طائرة رش" لمكافحة الجراد بشقراء

اجتماع لمديري القطاعين الشمالي والغربي.. وتوفير رقم للتبليغ عن تواجده

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فلاح الجوفان - شقراء
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تجاوبت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع "ما نشرته "سبق" عن معاناة المزارعين بمحافظة شقراء من أسراب الجراد ومحاولتهم مكافحته بالطرق البدائية لقلة المعدات والكوادر البشرية ونفاد المبيد، ووجهت باستئجار شركة لمكافحة الجراد بــ"طائرة الرش".

وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل عن سبب تفاقم المشكلة، وعن إجراءات الوزارة حيالها فقال: وجود الإصابة في ٥ مناطق في المملكة أوجد ضغطًا على الفرق الميدانية".

وأضاف أبا الخيل أنه يجري العمل على تعزيز أعمال الفرق باستئجار شركة للرش بواقع ٥٠٠ ساعة طيران عبر الرش الجوي، وقد وصلت اليوم طائرة في ساجر وستباشر أعمالها في المنطقة غدًا صباحًا بحول الله".

من جانبه التقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ماجد الفراج بمدراء مكاتب الوزارة في القطاعين الشمالي والغربي (المجمعة، الغاط، الزلفي، الدوادمي، شقراء، مرات) في محافظة شقراء لبحث استكشاف ومكافحة أسراب الجراد والطرق المثلى للحد من خطورتها على المزارعين من خلال تسخير الكوادر البشرية والآليات اللازمة لمكافحة أسراب الجراد".

كما قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء بنشر رقم خاص (واتساب فقط) للبلاغات عن تواجد الدبا والجراد بإرسال الموقع أو الإحداثي للموقع واسم الشخص المُبلغ على (٠٥٨١٠٢٤٩٤٨)، مؤكدًا أن هناك فرقة متخصصة لمكافحة الجراد والدبا تعمل حتى في إجازة العيد.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا عن محاولة المزارعين في محافظة شقراء بأدواتهم البدائية؛ مكافحة أسراب الجراد التي هجمت على محاصيلهم الزراعية، بعد أن عجز فرع الزراعة بالمحافظة عن مكافحة تلك الآفة بسبب قلة الإمكانات البشرية وقلة المعدات من مركبات وأدوات، إضافة لنفاد المبيدات من المستودعات.

وقال المزارعون - حينها -: بعد أن غزت أسراب الجراد مزارعنا بذل فرع الزراعة بالمحافظة جهودًا مشكورة في مكافحته في الأيام الأولى رغم قلة الإمكانيات، وحظي الموضوع بمتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ من خلال التواصل المستمر مع فرع الزراعة والجولات الميدانية، ولكن في الأيام الأخيرة ازداد الجراد وانتشر في مناطق شاسعة في المحافظة؛ إذ تواجد في مزارع المسمى ومزارع بطين شقراء ومزارع بطين أشيقر ومزارع الحمادة ومزارع مركز الحريق ومزارع مركز القصب، إضافة إلى المستوى شمال المحافظة ومزارع الصحن غرب المحافظة".

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