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"شرطة الرياض" تطيح بـ24 متهماً بالتحرش خلال إحدى الفعاليات

لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك.

تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

شرطة الرياض ‎التحرش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض" تطيح بـ24 متهماً بالتحرش خلال إحدى الفعاليات
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك.

تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
07:29 PM

"شرطة الرياض" تطيح بـ24 متهماً بالتحرش خلال إحدى الفعاليات

لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,809

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك.

تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

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