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"البيئة" تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية بميناء جدة

لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى اليوم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، أن ميناء جدة الإسلامي استقبل من 1 ذي القعدة حتى اليوم، 56 باخرة واردة من دول متعددة مجموع المواشي فيها ما يقارب المليون ومجموع العينات التي سحبت أكثر من 10 آلاف عينة لإجراء الفحوصات عليها.

وأفاد الغامدي بأنه لم تعد هذا العام أي باخرة أو أي شحنة وكان الالتزام من الموردين بالاشتراطات البيطرية عالياً جداً، مشيراً إلى أن العينات أظهرت ولله الحمد خلوها تماماً من أي أمراض معدية أو منتشرة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مخالفة من الواردات للرفق بالحيوان، حيث كانت الحمولات متوافقة مع قدرات السفن والبواخر.

وأوضح أن المواشي المفسوحة للعاصمة المقدسة من خلال خطة الحج لهذا العام أكثر من 160 ألف رأس حتى الآن ويتطلع لأن تصل إلى 200 ألف رأس سواء للبنك الإسلامي أو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، والمتوقع وصول أكثر من 500 ألف خلال الأيام القليلة القادمة بهدف توفير الأضاحي في منطقة مكة المكرمة.

وبين الغامدي أنه من خلال خطة الوزارة يوجد كوادر بشرية سواء من أطباء بيطريين أو مساعدين أو فنيي مختبرات لكل هذه الإجراءات البيطرية والطبية عددهم أكثر من 100 كادر، بالإضافة إلى العاملين في الخدمات اللوجستية نظراً لاحترازات كورونا والتي تحتاج إلى مواقع مهيأة بشكل جيد ومسبق للموردين وأصحاب المزارع، لافتاً إلى أنه حين وصولهم لهذه النقاط يتم التعامل بالاحترازات الوقائية لفيروس كورونا بالتباعد واستخدام الإجراءات الوقائية الأخرى حتى لا يكون هناك عدوى أو إصابات، ويوجد برامج عدة في هذا الموضوع وخطط للطوارئ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية بميناء جدة
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى اليوم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، أن ميناء جدة الإسلامي استقبل من 1 ذي القعدة حتى اليوم، 56 باخرة واردة من دول متعددة مجموع المواشي فيها ما يقارب المليون ومجموع العينات التي سحبت أكثر من 10 آلاف عينة لإجراء الفحوصات عليها.

وأفاد الغامدي بأنه لم تعد هذا العام أي باخرة أو أي شحنة وكان الالتزام من الموردين بالاشتراطات البيطرية عالياً جداً، مشيراً إلى أن العينات أظهرت ولله الحمد خلوها تماماً من أي أمراض معدية أو منتشرة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مخالفة من الواردات للرفق بالحيوان، حيث كانت الحمولات متوافقة مع قدرات السفن والبواخر.

وأوضح أن المواشي المفسوحة للعاصمة المقدسة من خلال خطة الحج لهذا العام أكثر من 160 ألف رأس حتى الآن ويتطلع لأن تصل إلى 200 ألف رأس سواء للبنك الإسلامي أو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، والمتوقع وصول أكثر من 500 ألف خلال الأيام القليلة القادمة بهدف توفير الأضاحي في منطقة مكة المكرمة.

وبين الغامدي أنه من خلال خطة الوزارة يوجد كوادر بشرية سواء من أطباء بيطريين أو مساعدين أو فنيي مختبرات لكل هذه الإجراءات البيطرية والطبية عددهم أكثر من 100 كادر، بالإضافة إلى العاملين في الخدمات اللوجستية نظراً لاحترازات كورونا والتي تحتاج إلى مواقع مهيأة بشكل جيد ومسبق للموردين وأصحاب المزارع، لافتاً إلى أنه حين وصولهم لهذه النقاط يتم التعامل بالاحترازات الوقائية لفيروس كورونا بالتباعد واستخدام الإجراءات الوقائية الأخرى حتى لا يكون هناك عدوى أو إصابات، ويوجد برامج عدة في هذا الموضوع وخطط للطوارئ.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:24 PM

"البيئة" تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية بميناء جدة

لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى اليوم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، أن ميناء جدة الإسلامي استقبل من 1 ذي القعدة حتى اليوم، 56 باخرة واردة من دول متعددة مجموع المواشي فيها ما يقارب المليون ومجموع العينات التي سحبت أكثر من 10 آلاف عينة لإجراء الفحوصات عليها.

وأفاد الغامدي بأنه لم تعد هذا العام أي باخرة أو أي شحنة وكان الالتزام من الموردين بالاشتراطات البيطرية عالياً جداً، مشيراً إلى أن العينات أظهرت ولله الحمد خلوها تماماً من أي أمراض معدية أو منتشرة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مخالفة من الواردات للرفق بالحيوان، حيث كانت الحمولات متوافقة مع قدرات السفن والبواخر.

وأوضح أن المواشي المفسوحة للعاصمة المقدسة من خلال خطة الحج لهذا العام أكثر من 160 ألف رأس حتى الآن ويتطلع لأن تصل إلى 200 ألف رأس سواء للبنك الإسلامي أو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، والمتوقع وصول أكثر من 500 ألف خلال الأيام القليلة القادمة بهدف توفير الأضاحي في منطقة مكة المكرمة.

وبين الغامدي أنه من خلال خطة الوزارة يوجد كوادر بشرية سواء من أطباء بيطريين أو مساعدين أو فنيي مختبرات لكل هذه الإجراءات البيطرية والطبية عددهم أكثر من 100 كادر، بالإضافة إلى العاملين في الخدمات اللوجستية نظراً لاحترازات كورونا والتي تحتاج إلى مواقع مهيأة بشكل جيد ومسبق للموردين وأصحاب المزارع، لافتاً إلى أنه حين وصولهم لهذه النقاط يتم التعامل بالاحترازات الوقائية لفيروس كورونا بالتباعد واستخدام الإجراءات الوقائية الأخرى حتى لا يكون هناك عدوى أو إصابات، ويوجد برامج عدة في هذا الموضوع وخطط للطوارئ.

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