أمطار الطائف تغلق طريق الهدا ونفق مستشفى الملك فيصل

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن إغلاق طريق الهدا احترازيّاً بالاتجاهين بسبب الأمطار، إضافة إلى إغلاقٍ مؤقّت لنفق مستشفى الملك فيصل في محافظة الطائف؛ بسبب تجمع مياه الأمطار داخل النفق.



وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الموقع وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

وكانت الطائف قد شهدت مساء اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.



ودعا مركز ٩١١ المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.