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مؤتمر "جستن" الـ18 يقبل 95 ورقة علمية وبحثية لمناقشة محتوياتها

وجّهت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، الدعوة لجميع المختصين في التربية وعلم النفس من أعضاء الجمعية وغيرهم، لحضور مؤتمرها الـ18 يوميْ الأربعاء والخميس 26- 27/ 6/ 1439هـ، بجامعة الملك سعود.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) الأستاذ الدكتور سعيد الشمراني، أن عدد الأوراق العلمية والبحثية التي تم قبولها في المؤتمر بلغ خمساً وتسعين ورقة من أصل مائة وستة وثمانين ورقة تَقَدّمت للمؤتمر، وبلغت نسبة القبول للأوراق العلمية والبحثية في المؤتمر 51%.

وأشار "الشمراني" إلى أن الأوراق المقبولة موزّعة على مجالات المؤتمر التي تتضمن التعليم والتعلم، والسياسات والقيادة التربوية، وعلم النفس والتربية الخاصة، ورشحت اللجنة العلمية 16 ورقة للعرض في جلسات المؤتمر؛ في حين أن بقية الأوراق المقبولة سيتم عرضها على شكل ملصقات علمية وبحثية في جلسة خاصة.

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مؤتمر "جستن" الـ18 يقبل 95 ورقة علمية وبحثية لمناقشة محتوياتها
سبق

وجّهت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، الدعوة لجميع المختصين في التربية وعلم النفس من أعضاء الجمعية وغيرهم، لحضور مؤتمرها الـ18 يوميْ الأربعاء والخميس 26- 27/ 6/ 1439هـ، بجامعة الملك سعود.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) الأستاذ الدكتور سعيد الشمراني، أن عدد الأوراق العلمية والبحثية التي تم قبولها في المؤتمر بلغ خمساً وتسعين ورقة من أصل مائة وستة وثمانين ورقة تَقَدّمت للمؤتمر، وبلغت نسبة القبول للأوراق العلمية والبحثية في المؤتمر 51%.

وأشار "الشمراني" إلى أن الأوراق المقبولة موزّعة على مجالات المؤتمر التي تتضمن التعليم والتعلم، والسياسات والقيادة التربوية، وعلم النفس والتربية الخاصة، ورشحت اللجنة العلمية 16 ورقة للعرض في جلسات المؤتمر؛ في حين أن بقية الأوراق المقبولة سيتم عرضها على شكل ملصقات علمية وبحثية في جلسة خاصة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
11:30 AM

مؤتمر "جستن" الـ18 يقبل 95 ورقة علمية وبحثية لمناقشة محتوياتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، الدعوة لجميع المختصين في التربية وعلم النفس من أعضاء الجمعية وغيرهم، لحضور مؤتمرها الـ18 يوميْ الأربعاء والخميس 26- 27/ 6/ 1439هـ، بجامعة الملك سعود.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) الأستاذ الدكتور سعيد الشمراني، أن عدد الأوراق العلمية والبحثية التي تم قبولها في المؤتمر بلغ خمساً وتسعين ورقة من أصل مائة وستة وثمانين ورقة تَقَدّمت للمؤتمر، وبلغت نسبة القبول للأوراق العلمية والبحثية في المؤتمر 51%.

وأشار "الشمراني" إلى أن الأوراق المقبولة موزّعة على مجالات المؤتمر التي تتضمن التعليم والتعلم، والسياسات والقيادة التربوية، وعلم النفس والتربية الخاصة، ورشحت اللجنة العلمية 16 ورقة للعرض في جلسات المؤتمر؛ في حين أن بقية الأوراق المقبولة سيتم عرضها على شكل ملصقات علمية وبحثية في جلسة خاصة.

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