أمريكا تنفي صحة أنباء تبادل سجناء مع إيران

ردّدتها وسائل إعلام تابعة لطهران

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم (الأحد)، صحة أنباء تبادل أمريكا لسجناء مع إيران، مُكذّبًا أنباء تداولتها وسائل إعلام إيرانية ولبنانية مقربة من طهران.

وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية الموالية لإيران، في وقت سابق اليوم، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسماءهم، أن "طهران ستفرج عن 4 أمريكيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتسديد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة".

من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني، اليوم، تأكيده لتقرير "الميادين"، وأشار إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة.