النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسام" ينتزع 1980 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر

اليمن يستكمل إجراءات الانضمام لاتفاقية "اليونسكو" لحماية الآثار

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1980 لغماً منها 2 لغم مضادة للأفراد، و332 لغماً مضادة للدبابات و1629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89.761 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

من ناحية أخرى، استكمل اليمن إجراءات الانضمام والتوقيع على جميع الملاحق الخاصة باتفاقية اليونيسكو لعام ١٩٧٠م والخاصة بحماية الآثار وصون المورث الثقافي.

وقال وزير الثقافة اليمني مروان دماج: اليمن بموجب الاتفاقية ستصبح عضواً من الشهر الجاري وهو ما سيمكّنها من التخاطب مع مختلف الدول بشأن آثار اليمن المنهوبة وفق شروط معينة تتضمنها الاتفاقية.

واستغرب وزير الثقافة اليمني تجاهل التوقيع على الاتفاقية من قبل جانب بلاده بصورة غير مفهومة خلال الفترة الطويلة الماضية رغم أن كثيراً من الدول ذات الحضارات القديمة سبق أن وقّعت عليها.

وتسعى وزارة الثقافة اليمنية بالتعاون مع السفارة اليمنية في واشنطن للحصول على تنويه من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم الاتجار بالآثار والمقتنيات اليمنية، حيث كان توقيع الاتفاقية ضرورياً للقيام بإجراءات استعادة الآثار والمقتنيات اليمنية في الخارج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسام" ينتزع 1980 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1980 لغماً منها 2 لغم مضادة للأفراد، و332 لغماً مضادة للدبابات و1629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89.761 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

من ناحية أخرى، استكمل اليمن إجراءات الانضمام والتوقيع على جميع الملاحق الخاصة باتفاقية اليونيسكو لعام ١٩٧٠م والخاصة بحماية الآثار وصون المورث الثقافي.

وقال وزير الثقافة اليمني مروان دماج: اليمن بموجب الاتفاقية ستصبح عضواً من الشهر الجاري وهو ما سيمكّنها من التخاطب مع مختلف الدول بشأن آثار اليمن المنهوبة وفق شروط معينة تتضمنها الاتفاقية.

واستغرب وزير الثقافة اليمني تجاهل التوقيع على الاتفاقية من قبل جانب بلاده بصورة غير مفهومة خلال الفترة الطويلة الماضية رغم أن كثيراً من الدول ذات الحضارات القديمة سبق أن وقّعت عليها.

وتسعى وزارة الثقافة اليمنية بالتعاون مع السفارة اليمنية في واشنطن للحصول على تنويه من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم الاتجار بالآثار والمقتنيات اليمنية، حيث كان توقيع الاتفاقية ضرورياً للقيام بإجراءات استعادة الآثار والمقتنيات اليمنية في الخارج.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
06:04 PM

"مسام" ينتزع 1980 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر

اليمن يستكمل إجراءات الانضمام لاتفاقية "اليونسكو" لحماية الآثار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,034

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1980 لغماً منها 2 لغم مضادة للأفراد، و332 لغماً مضادة للدبابات و1629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89.761 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

من ناحية أخرى، استكمل اليمن إجراءات الانضمام والتوقيع على جميع الملاحق الخاصة باتفاقية اليونيسكو لعام ١٩٧٠م والخاصة بحماية الآثار وصون المورث الثقافي.

وقال وزير الثقافة اليمني مروان دماج: اليمن بموجب الاتفاقية ستصبح عضواً من الشهر الجاري وهو ما سيمكّنها من التخاطب مع مختلف الدول بشأن آثار اليمن المنهوبة وفق شروط معينة تتضمنها الاتفاقية.

واستغرب وزير الثقافة اليمني تجاهل التوقيع على الاتفاقية من قبل جانب بلاده بصورة غير مفهومة خلال الفترة الطويلة الماضية رغم أن كثيراً من الدول ذات الحضارات القديمة سبق أن وقّعت عليها.

وتسعى وزارة الثقافة اليمنية بالتعاون مع السفارة اليمنية في واشنطن للحصول على تنويه من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم الاتجار بالآثار والمقتنيات اليمنية، حيث كان توقيع الاتفاقية ضرورياً للقيام بإجراءات استعادة الآثار والمقتنيات اليمنية في الخارج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,605
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,824
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,342

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة