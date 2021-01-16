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السفير المَعلمي ووفد المملكة لدى الأمم المتحدة يعزون في وفاة "قابوس"

عبّروا عن خالص تعازيهم لأعضاء البعثة العمانية ولكل الشعب العماني

قدّم المندوب الدائم السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وجميع أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، واجبَ العزاء والمواساة للمندوب الدائم لسلطنة عمان الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، وأعضاء وفد سلطنة عمان، في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله.

وأشار السفير "المعلمي" إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من خلال زيارته لمسقط؛ فإنه -رعاه الله- قد عبّر عن تعازي جميع أفراد الشعب السعودي، وأن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجميع أعضائه، قد حرصوا على مشاركة أشقائهم في عمان أحزانهم ومواساتهم في وفاة المغفور له -بإذن الله- جلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ معبرًا عن خالص تعازيه لأعضاء البعثة العمانية ولكل الشعب العماني الشقيق؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

عبدالله بن يحيى المعلمي وفاة السلطان قابوس بن سعيد

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السفير المَعلمي ووفد المملكة لدى الأمم المتحدة يعزون في وفاة "قابوس"
سبق

قدّم المندوب الدائم السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وجميع أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، واجبَ العزاء والمواساة للمندوب الدائم لسلطنة عمان الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، وأعضاء وفد سلطنة عمان، في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله.

وأشار السفير "المعلمي" إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من خلال زيارته لمسقط؛ فإنه -رعاه الله- قد عبّر عن تعازي جميع أفراد الشعب السعودي، وأن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجميع أعضائه، قد حرصوا على مشاركة أشقائهم في عمان أحزانهم ومواساتهم في وفاة المغفور له -بإذن الله- جلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ معبرًا عن خالص تعازيه لأعضاء البعثة العمانية ولكل الشعب العماني الشقيق؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
08:38 AM

السفير المَعلمي ووفد المملكة لدى الأمم المتحدة يعزون في وفاة "قابوس"

عبّروا عن خالص تعازيهم لأعضاء البعثة العمانية ولكل الشعب العماني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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قدّم المندوب الدائم السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وجميع أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، واجبَ العزاء والمواساة للمندوب الدائم لسلطنة عمان الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، وأعضاء وفد سلطنة عمان، في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله.

وأشار السفير "المعلمي" إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من خلال زيارته لمسقط؛ فإنه -رعاه الله- قد عبّر عن تعازي جميع أفراد الشعب السعودي، وأن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجميع أعضائه، قد حرصوا على مشاركة أشقائهم في عمان أحزانهم ومواساتهم في وفاة المغفور له -بإذن الله- جلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ معبرًا عن خالص تعازيه لأعضاء البعثة العمانية ولكل الشعب العماني الشقيق؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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