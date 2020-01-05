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"هيئة السياحة" تُلزم مرافق الإيواء بمكة باستخدام اللغة العربية

تماشيًا مع مبادرة الفيصل "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"

ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، مَرافق الإيواء السياحي في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء؛ تماشيًا مع مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ملتقى مكة الثقافي، في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: "إن الهيئة ألزمت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء كلغة أولى؛ إيمانًا منها بأهمية مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" باستخدام اللغة العربية كعنصر أساسي في التعامل مع العملاء؛ موضحًا أن هذه المبادرة تتوافق تمامًا مع توجهات الهيئة وتعليمات رئيس مجلس الإدارة بالهيئة".

وأشار "العمري" إلى أن الهيئة عقدت أكثر من ستة اجتماعات بهذا الخصوص، وعلى أثره تم تكوين فريق رقابي يقوم كل ثلاثة أيام بالاتصال على عدد من مرافق الإيواء بشكل عشوائي، ويتم تسجيل المكالمات الصوتية لضبط المخالفة إن وجدت؛ لافتًا إلى أن هناك تجاوبًا واضحًا وملموسًا من مرافق الإيواء التي تم الاتصال بها؛ حيث وجد أنهم يستخدمون اللغة العربية في المقام الأول، وعند التأكد من أن الشخص لا يتحدث اللغة العربية؛ يتحدثون معه باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن المراسلات والخطابات التي تتم بين مرافق الإيواء وبين الجهات الحكومية أو الخاصة بنسبة 95% أصبحت باللغة العربية؛ مبينًا أنه لا يقبل أي خطاب من أي جهة من مرافق الإيواء باللغة الإنجليزية؛ إلا أن يكون الخطاب مترجمًا في نفس الصفحة؛ حيث يكون الجزء الأيمن باللغة العربية والجزء الأيسر باللغة الإنجليزية وخاصة بعض المرافق التي لديها ارتباطات دولية خارج المملكة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة أن هذه الرقابة مستمرة، وتتم مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًّا إضافة إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الهيئة في الميدان؛ مشيرًا إلى أن هناك خمس فِرَق تغطي محافظة جدة؛ من ضمن المهام الموجودة لديها، التأكد من وجود موظفين سعوديين مخصصين للرد على الهاتف باللغة العربية.

ووجّه "العمري" شكره الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مشروعه الفكري "ملتقى مكة الثقافي"، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

من جانبه قال المدير التنفيذي في ملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي: إنه انطلاقًا من توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبدعم من أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بتعزيز استخدام اللغة العربية؛ فقد أطلقت "هيئة السياحة" هذه المبادرة تماشيًا مع شعار الملتقى في دورته الرابعة للعام الحالي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وبيّن المسعودي أن ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، يهدف إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية تُعزز الهوية الثقافية وترسّخ استخدام اللغة العربية في كافة مناحي الحياة بالمنطقة.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مكة المكرمة مرافق الإيواء السياحي الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة السياحة" تُلزم مرافق الإيواء بمكة باستخدام اللغة العربية
سبق

ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، مَرافق الإيواء السياحي في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء؛ تماشيًا مع مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ملتقى مكة الثقافي، في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: "إن الهيئة ألزمت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء كلغة أولى؛ إيمانًا منها بأهمية مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" باستخدام اللغة العربية كعنصر أساسي في التعامل مع العملاء؛ موضحًا أن هذه المبادرة تتوافق تمامًا مع توجهات الهيئة وتعليمات رئيس مجلس الإدارة بالهيئة".

وأشار "العمري" إلى أن الهيئة عقدت أكثر من ستة اجتماعات بهذا الخصوص، وعلى أثره تم تكوين فريق رقابي يقوم كل ثلاثة أيام بالاتصال على عدد من مرافق الإيواء بشكل عشوائي، ويتم تسجيل المكالمات الصوتية لضبط المخالفة إن وجدت؛ لافتًا إلى أن هناك تجاوبًا واضحًا وملموسًا من مرافق الإيواء التي تم الاتصال بها؛ حيث وجد أنهم يستخدمون اللغة العربية في المقام الأول، وعند التأكد من أن الشخص لا يتحدث اللغة العربية؛ يتحدثون معه باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن المراسلات والخطابات التي تتم بين مرافق الإيواء وبين الجهات الحكومية أو الخاصة بنسبة 95% أصبحت باللغة العربية؛ مبينًا أنه لا يقبل أي خطاب من أي جهة من مرافق الإيواء باللغة الإنجليزية؛ إلا أن يكون الخطاب مترجمًا في نفس الصفحة؛ حيث يكون الجزء الأيمن باللغة العربية والجزء الأيسر باللغة الإنجليزية وخاصة بعض المرافق التي لديها ارتباطات دولية خارج المملكة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة أن هذه الرقابة مستمرة، وتتم مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًّا إضافة إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الهيئة في الميدان؛ مشيرًا إلى أن هناك خمس فِرَق تغطي محافظة جدة؛ من ضمن المهام الموجودة لديها، التأكد من وجود موظفين سعوديين مخصصين للرد على الهاتف باللغة العربية.

ووجّه "العمري" شكره الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مشروعه الفكري "ملتقى مكة الثقافي"، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

من جانبه قال المدير التنفيذي في ملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي: إنه انطلاقًا من توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبدعم من أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بتعزيز استخدام اللغة العربية؛ فقد أطلقت "هيئة السياحة" هذه المبادرة تماشيًا مع شعار الملتقى في دورته الرابعة للعام الحالي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وبيّن المسعودي أن ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، يهدف إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية تُعزز الهوية الثقافية وترسّخ استخدام اللغة العربية في كافة مناحي الحياة بالمنطقة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:23 PM

"هيئة السياحة" تُلزم مرافق الإيواء بمكة باستخدام اللغة العربية

تماشيًا مع مبادرة الفيصل "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"

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عبدالله الراجحي - جدة
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ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، مَرافق الإيواء السياحي في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء؛ تماشيًا مع مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ملتقى مكة الثقافي، في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: "إن الهيئة ألزمت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء كلغة أولى؛ إيمانًا منها بأهمية مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" باستخدام اللغة العربية كعنصر أساسي في التعامل مع العملاء؛ موضحًا أن هذه المبادرة تتوافق تمامًا مع توجهات الهيئة وتعليمات رئيس مجلس الإدارة بالهيئة".

وأشار "العمري" إلى أن الهيئة عقدت أكثر من ستة اجتماعات بهذا الخصوص، وعلى أثره تم تكوين فريق رقابي يقوم كل ثلاثة أيام بالاتصال على عدد من مرافق الإيواء بشكل عشوائي، ويتم تسجيل المكالمات الصوتية لضبط المخالفة إن وجدت؛ لافتًا إلى أن هناك تجاوبًا واضحًا وملموسًا من مرافق الإيواء التي تم الاتصال بها؛ حيث وجد أنهم يستخدمون اللغة العربية في المقام الأول، وعند التأكد من أن الشخص لا يتحدث اللغة العربية؛ يتحدثون معه باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن المراسلات والخطابات التي تتم بين مرافق الإيواء وبين الجهات الحكومية أو الخاصة بنسبة 95% أصبحت باللغة العربية؛ مبينًا أنه لا يقبل أي خطاب من أي جهة من مرافق الإيواء باللغة الإنجليزية؛ إلا أن يكون الخطاب مترجمًا في نفس الصفحة؛ حيث يكون الجزء الأيمن باللغة العربية والجزء الأيسر باللغة الإنجليزية وخاصة بعض المرافق التي لديها ارتباطات دولية خارج المملكة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة أن هذه الرقابة مستمرة، وتتم مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًّا إضافة إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الهيئة في الميدان؛ مشيرًا إلى أن هناك خمس فِرَق تغطي محافظة جدة؛ من ضمن المهام الموجودة لديها، التأكد من وجود موظفين سعوديين مخصصين للرد على الهاتف باللغة العربية.

ووجّه "العمري" شكره الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مشروعه الفكري "ملتقى مكة الثقافي"، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

من جانبه قال المدير التنفيذي في ملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي: إنه انطلاقًا من توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبدعم من أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بتعزيز استخدام اللغة العربية؛ فقد أطلقت "هيئة السياحة" هذه المبادرة تماشيًا مع شعار الملتقى في دورته الرابعة للعام الحالي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وبيّن المسعودي أن ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، يهدف إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية تُعزز الهوية الثقافية وترسّخ استخدام اللغة العربية في كافة مناحي الحياة بالمنطقة.

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