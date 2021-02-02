النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جازان لـ"سبق": وصلات "طريق شعنبة" بالعارضة سيتم تنفيذها عند اعتماد التكاليف

بعد شكاوى السكان من تشكيلها معاناة لهم خاصة عند هطول الأمطار

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، الدكتور إبراهيم خياط، لـ"سبق" أن وصلات طريق شعنبة بمحافظة العارضة، التي تقطع بعض الأودية والشعاب، تم الانتهاء من دراستها، وسيتم تنفيذها عند اعتماد التكاليف المالية، موضحًا أن الوصلات وُضعت ضمن النقاط ذات الأولوية.

من جهتهم، قال السكان إن الوصلات تشكّل معاناة لهم، خاصة عند هطول الأمطار وجريان الوادي، الذي يجلب معه الصخور والحصى؛ ما يقف عائقًا أمامهم عند العبور. لافتين إلى أنه كان من المفترض عند إنشاء مشروع الأسفلت قبل سنوات طويلة وضع هذه الوصلات ضمن الاعتبار بإنشاء عبّارات في الأماكن الأكثر حاجة، ومزالج أسمنتية في الأماكن الأقل خطورة. وتساءلوا عن سبب تجاهل ذلك رغم أهميته، وأنه جزءٌ لا يتجزأ من المشروع!

وكان المجلس البلدي قد وقف في وقت سابق على الوصلات في جولة قام بها بعد تعرُّض المحافظة لأمطار غزيرة، وجريان عدد من الأودية. وشملت الجولة وادي الهيف بمركز الحميرا، ووادي شعنبة، ووادي المشاف التابع لمركز القصبة.

واعترف المجلس وقتها بأنه مع هطول الأمطار تتسبب تلك الأودية والشعاب في قطع الطرق، وعزل القرى بعضها عن بعض، إضافة إلى مخاطر جرف السيول السيارات؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى كوارث وحوادث وخسائر في الأرواح والممتلكات -لا قدر الله-.

وكانت أمانة جازان قد خصصت ما يقارب الـ550 مليون ريال مؤخرًا لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وبيّنت أن المشاريع موزعة على مشاريع أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة جيزان، وعلى مشاريع بلديات المنطقة المرتبطة بها، والبالغ عددها (25) بلدية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة. كما تشمل مشاريع درء أخطار السيول بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم التركيز عند دراسة هذه المشاريع على إعطاء الأولوية لمشاريع درء أخطار السيول للأودية المارة بمدينة جيزان، وبمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جازان لـ"سبق": وصلات "طريق شعنبة" بالعارضة سيتم تنفيذها عند اعتماد التكاليف
سبق

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، الدكتور إبراهيم خياط، لـ"سبق" أن وصلات طريق شعنبة بمحافظة العارضة، التي تقطع بعض الأودية والشعاب، تم الانتهاء من دراستها، وسيتم تنفيذها عند اعتماد التكاليف المالية، موضحًا أن الوصلات وُضعت ضمن النقاط ذات الأولوية.

من جهتهم، قال السكان إن الوصلات تشكّل معاناة لهم، خاصة عند هطول الأمطار وجريان الوادي، الذي يجلب معه الصخور والحصى؛ ما يقف عائقًا أمامهم عند العبور. لافتين إلى أنه كان من المفترض عند إنشاء مشروع الأسفلت قبل سنوات طويلة وضع هذه الوصلات ضمن الاعتبار بإنشاء عبّارات في الأماكن الأكثر حاجة، ومزالج أسمنتية في الأماكن الأقل خطورة. وتساءلوا عن سبب تجاهل ذلك رغم أهميته، وأنه جزءٌ لا يتجزأ من المشروع!

وكان المجلس البلدي قد وقف في وقت سابق على الوصلات في جولة قام بها بعد تعرُّض المحافظة لأمطار غزيرة، وجريان عدد من الأودية. وشملت الجولة وادي الهيف بمركز الحميرا، ووادي شعنبة، ووادي المشاف التابع لمركز القصبة.

واعترف المجلس وقتها بأنه مع هطول الأمطار تتسبب تلك الأودية والشعاب في قطع الطرق، وعزل القرى بعضها عن بعض، إضافة إلى مخاطر جرف السيول السيارات؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى كوارث وحوادث وخسائر في الأرواح والممتلكات -لا قدر الله-.

وكانت أمانة جازان قد خصصت ما يقارب الـ550 مليون ريال مؤخرًا لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وبيّنت أن المشاريع موزعة على مشاريع أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة جيزان، وعلى مشاريع بلديات المنطقة المرتبطة بها، والبالغ عددها (25) بلدية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة. كما تشمل مشاريع درء أخطار السيول بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم التركيز عند دراسة هذه المشاريع على إعطاء الأولوية لمشاريع درء أخطار السيول للأودية المارة بمدينة جيزان، وبمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:09 AM

أمانة جازان لـ"سبق": وصلات "طريق شعنبة" بالعارضة سيتم تنفيذها عند اعتماد التكاليف

بعد شكاوى السكان من تشكيلها معاناة لهم خاصة عند هطول الأمطار

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
347

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، الدكتور إبراهيم خياط، لـ"سبق" أن وصلات طريق شعنبة بمحافظة العارضة، التي تقطع بعض الأودية والشعاب، تم الانتهاء من دراستها، وسيتم تنفيذها عند اعتماد التكاليف المالية، موضحًا أن الوصلات وُضعت ضمن النقاط ذات الأولوية.

من جهتهم، قال السكان إن الوصلات تشكّل معاناة لهم، خاصة عند هطول الأمطار وجريان الوادي، الذي يجلب معه الصخور والحصى؛ ما يقف عائقًا أمامهم عند العبور. لافتين إلى أنه كان من المفترض عند إنشاء مشروع الأسفلت قبل سنوات طويلة وضع هذه الوصلات ضمن الاعتبار بإنشاء عبّارات في الأماكن الأكثر حاجة، ومزالج أسمنتية في الأماكن الأقل خطورة. وتساءلوا عن سبب تجاهل ذلك رغم أهميته، وأنه جزءٌ لا يتجزأ من المشروع!

وكان المجلس البلدي قد وقف في وقت سابق على الوصلات في جولة قام بها بعد تعرُّض المحافظة لأمطار غزيرة، وجريان عدد من الأودية. وشملت الجولة وادي الهيف بمركز الحميرا، ووادي شعنبة، ووادي المشاف التابع لمركز القصبة.

واعترف المجلس وقتها بأنه مع هطول الأمطار تتسبب تلك الأودية والشعاب في قطع الطرق، وعزل القرى بعضها عن بعض، إضافة إلى مخاطر جرف السيول السيارات؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى كوارث وحوادث وخسائر في الأرواح والممتلكات -لا قدر الله-.

وكانت أمانة جازان قد خصصت ما يقارب الـ550 مليون ريال مؤخرًا لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وبيّنت أن المشاريع موزعة على مشاريع أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة جيزان، وعلى مشاريع بلديات المنطقة المرتبطة بها، والبالغ عددها (25) بلدية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة. كما تشمل مشاريع درء أخطار السيول بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم التركيز عند دراسة هذه المشاريع على إعطاء الأولوية لمشاريع درء أخطار السيول للأودية المارة بمدينة جيزان، وبمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,266
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,269
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,133

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة