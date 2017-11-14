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عبر المولات التجارية.. "الصحة" تفعًل ميدانياً حملتها للتوعية بلقاح الالتهاب الرئوي

ضمن جهودها المتواصلة في الجانب التوعوي، فعَلت الصحة ميدانياً حملتها للتوعية ضد الالتهاب الرئوي، من خلال عدد من المولات التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس، وستكون في الرياض في (المكان مول)

و(الرياض غاليري).

وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم ضد البكتيريا العقدية الرئوية للفئات الحساسة، والتعريف بتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة، والحد من الأمراض والمضاعفات المستهدفة بالتطعيم وتحصين الفئات عالية الخطورة بلقاح المكورات العقدية.

وأوضحت "الصحة" أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى هم "كبار السن من عمر 55 أو أكثر مرضى الأمراض المزمنة مثل: السكري، أمراض القلب، والأمراض التنفسية ومرضى الربو، وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

الالتهاب الرئوي وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر المولات التجارية.. "الصحة" تفعًل ميدانياً حملتها للتوعية بلقاح الالتهاب الرئوي
سبق

ضمن جهودها المتواصلة في الجانب التوعوي، فعَلت الصحة ميدانياً حملتها للتوعية ضد الالتهاب الرئوي، من خلال عدد من المولات التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس، وستكون في الرياض في (المكان مول)

و(الرياض غاليري).

وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم ضد البكتيريا العقدية الرئوية للفئات الحساسة، والتعريف بتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة، والحد من الأمراض والمضاعفات المستهدفة بالتطعيم وتحصين الفئات عالية الخطورة بلقاح المكورات العقدية.

وأوضحت "الصحة" أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى هم "كبار السن من عمر 55 أو أكثر مرضى الأمراض المزمنة مثل: السكري، أمراض القلب، والأمراض التنفسية ومرضى الربو، وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
07:29 PM

عبر المولات التجارية.. "الصحة" تفعًل ميدانياً حملتها للتوعية بلقاح الالتهاب الرئوي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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ضمن جهودها المتواصلة في الجانب التوعوي، فعَلت الصحة ميدانياً حملتها للتوعية ضد الالتهاب الرئوي، من خلال عدد من المولات التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس، وستكون في الرياض في (المكان مول)

و(الرياض غاليري).

وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم ضد البكتيريا العقدية الرئوية للفئات الحساسة، والتعريف بتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة، والحد من الأمراض والمضاعفات المستهدفة بالتطعيم وتحصين الفئات عالية الخطورة بلقاح المكورات العقدية.

وأوضحت "الصحة" أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى هم "كبار السن من عمر 55 أو أكثر مرضى الأمراض المزمنة مثل: السكري، أمراض القلب، والأمراض التنفسية ومرضى الربو، وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

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