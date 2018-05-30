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وزير الخارجية القطري: أجرينا محادثات مع الإمارات وهناك رؤية إيجابية لتخطي الخلافات

أشار إلى أنه على تواصل مع مسؤوليها

ذكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده أجرت عدة جولات من المحادثات مع الإمارات لإصلاح العلاقات بعد "قمة العلا" لإنهاء النزاع الخليجي، وهناك رؤية إيجابية لتخطي الخلافات؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأحد).

وأضاف أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن لتلفزيون العربي، ومقره بريطانيا، إلى أن أحدث جولة عقدت قبل بضعة أسابيع، وأنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين.

وبيّن أن من الطبيعي أن يكون للمحادثات وتيرة مختلفة مع كل دولة، ومن الطبيعي أن تتفاوت السرعة بين كل دولة والدولة الأخرى في التعامل مع الملفات.

ولفت وزير الخارجية القطري إلى إحراز تقدم إيجابي في المحادثات مع السعودية التي زارها أمير قطر مؤخراً، ومع مصر التي أجرى هو فيها محادثات الأسبوع الماضي، مبيناً أن قطر تناقش التعاون الاقتصادي مع البلدين.

وردًّا على سؤال عما إذا كان ملف الإخوان المسلمين قد نوقش مع مصر، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "أبدًا! لم يثر هذا الملف حسب علمي وحسب ما تم في عمل اللجان، ونحن ليس لدينا ملفات عالقة كثيرة مع مصر، وهناك تقدم إيجابي في اللجان الثنائية التي تجتمع ما بين البلدين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية القطري: أجرينا محادثات مع الإمارات وهناك رؤية إيجابية لتخطي الخلافات
سبق

ذكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده أجرت عدة جولات من المحادثات مع الإمارات لإصلاح العلاقات بعد "قمة العلا" لإنهاء النزاع الخليجي، وهناك رؤية إيجابية لتخطي الخلافات؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأحد).

وأضاف أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن لتلفزيون العربي، ومقره بريطانيا، إلى أن أحدث جولة عقدت قبل بضعة أسابيع، وأنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين.

وبيّن أن من الطبيعي أن يكون للمحادثات وتيرة مختلفة مع كل دولة، ومن الطبيعي أن تتفاوت السرعة بين كل دولة والدولة الأخرى في التعامل مع الملفات.

ولفت وزير الخارجية القطري إلى إحراز تقدم إيجابي في المحادثات مع السعودية التي زارها أمير قطر مؤخراً، ومع مصر التي أجرى هو فيها محادثات الأسبوع الماضي، مبيناً أن قطر تناقش التعاون الاقتصادي مع البلدين.

وردًّا على سؤال عما إذا كان ملف الإخوان المسلمين قد نوقش مع مصر، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "أبدًا! لم يثر هذا الملف حسب علمي وحسب ما تم في عمل اللجان، ونحن ليس لدينا ملفات عالقة كثيرة مع مصر، وهناك تقدم إيجابي في اللجان الثنائية التي تجتمع ما بين البلدين".

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
04:47 PM

وزير الخارجية القطري: أجرينا محادثات مع الإمارات وهناك رؤية إيجابية لتخطي الخلافات

أشار إلى أنه على تواصل مع مسؤوليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده أجرت عدة جولات من المحادثات مع الإمارات لإصلاح العلاقات بعد "قمة العلا" لإنهاء النزاع الخليجي، وهناك رؤية إيجابية لتخطي الخلافات؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأحد).

وأضاف أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن لتلفزيون العربي، ومقره بريطانيا، إلى أن أحدث جولة عقدت قبل بضعة أسابيع، وأنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين.

وبيّن أن من الطبيعي أن يكون للمحادثات وتيرة مختلفة مع كل دولة، ومن الطبيعي أن تتفاوت السرعة بين كل دولة والدولة الأخرى في التعامل مع الملفات.

ولفت وزير الخارجية القطري إلى إحراز تقدم إيجابي في المحادثات مع السعودية التي زارها أمير قطر مؤخراً، ومع مصر التي أجرى هو فيها محادثات الأسبوع الماضي، مبيناً أن قطر تناقش التعاون الاقتصادي مع البلدين.

وردًّا على سؤال عما إذا كان ملف الإخوان المسلمين قد نوقش مع مصر، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "أبدًا! لم يثر هذا الملف حسب علمي وحسب ما تم في عمل اللجان، ونحن ليس لدينا ملفات عالقة كثيرة مع مصر، وهناك تقدم إيجابي في اللجان الثنائية التي تجتمع ما بين البلدين".

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