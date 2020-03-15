"كورونا" يدفع أوروبا لقيود صارمة.. النمسا تمنع التجمع لأكثر من 5 أشخاص

"كورتز" طلب منهم عزل أنفسهم وعدم إجراء أي اتصالات اجتماعية خارج أسرهم

أعلنت النمسا اليوم منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص تحسبًا لانتشار فيروس "كورونا".

ووفق "الألمانية" أصبحت النمسا أحدث دولة أوروبية تفرض قيوداً صارمة على الحياة اليومية، حيث فرضت حكومات من الدول الأسكندينافية إلى البلقان قيوداً لمحاربة فيروس كورونا .

وذكر المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، أن بلاده توسع القيود لمنع جميع التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة أشخاص.

وتابع في تغريدة له على موقع تويتر: "إننا ندرك أنها قيود ضخمة، لكنها ضرورية".

وطُلب كورتز من النمساويين عزل أنفسهم وعدم إجراء أي اتصالات اجتماعية خارج أسرهم.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في النمسا إلى 800 اليوم الأحد من 602 حالة أمس السبت.

وفي سلوفينيا المجاورة، تم وقف وسائل النقل العام بشكل مؤقت.

وتجري فرنسا انتخابات بلدية اليوم الأحد، حتى بعد أن أغلقت الحكومة المطاعم والمقاهي ومتاجر السلع غير الأساسية.

وذكرت المملكة المتحدة أن استراتيجيتها لمواجهة كورونا أثبتت فعاليتها في إبطاء انتشار المرض، فيما تستعد الحكومة لفرض مزيد من القيود على الأنشطة اليومية.

ومن جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة في بلجيكا 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 886 حالة.

وسجلت فنلندا التي نفذت معيار فحص أكثر صرامة 240 حالة. وارتفعت حالات الإصابة في بولندا 63% من أمس الأول الجمعة إلى 111 حالة وثلاث حالات وفاة.