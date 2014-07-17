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توقف قلبه أثناء علاج كسر يده.. مناشدات لـ"الصحة" لإخلاء الطفل "اليتيمي"

"صحة جازان" أحالت الملف الطبي للحالة للتحقيق خلال لجنة مختصة

ناشدت أسرة عبدالرحمن أحمد سلمان يتيمي البالغ من العمر 14 سنة نقله لمستشفى متخصص في حالته، بعدما دخل عبدالرحمن مستشفى العارضة بسبب كسر مضاعف في اليد أصيب به أثناء لعب كرة القدم وبسبب عدم إمكانية مستشفى العارضة من إجراء العملية تم نقله إلى مستشفى خاص في جازان، وتوقف قلبه بعد علاج كسر اليد قبل أشهر.

وتفصيلاً، قالت الأسرة إن المستشفى الخاص لم يصرح عن سبب التشنج وتوقف القلب في هذه الحالة وسببها، مبينة أنه حصل لديه انحناء وتشوه في اليدين بسبب عدم حركتها وتقرح في الظهر من دون علاج وتقرح شديد في الكعب والتهاب شديد في الصدر.

وأوضحوا أن المريض يعاني التهابًا في الصدر وتقرحات سريرية وجلطة وريدية في العنق من الجهة اليمين ولم يتم توضح سبب تورم جسم المريض ولا سبب التقرحات في كعب المريض ومرفقه ومنطقة الصدر والبطن .

وأعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أنها قامت بإحالة ملف الطفل "عبدالرحمن اليتيمي" للتحقيق الطبي؛ وذلك بعدما دخل مستشفى خاص لمعالجة كسر في يده، وتدهورت حالته، وتوقَّف القلب، وتم إنعاشه، لكنه فاقد للوعي حاليًا.

وقالت "الصحة": "إشارة إلى ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل عبدالرحمن يتيمي، ترجو صحة جازان من الله الشفاء العاجل للطفل، وتوضح أنه تم استقبال الحالة بمستشفى العارضة العام، وتم إحالته من خلال برنامج الإحالة الطبية إلى المستشفيات الخاصة بجازان - جراحة عظام أطفال، وتم على إثره إجراء عملية جراحية للطفل، وتثبيت الكسور، وحصل للحالة توقُّف مفاجئ للقلب".

وأضافت: "تم إجراء إنعاش القلب الرئوي، واستجابت الحالة ولله الحمد".

وتابعت: "تؤكد صحة جازان أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية كافة اللازمة والمتبعة للتعامل مع حالة الطفل.. كما نوضح أنه تم إحالة الملف الطبي للحالة إلى اللجنة المختصة للتحقيق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقف قلبه أثناء علاج كسر يده.. مناشدات لـ"الصحة" لإخلاء الطفل "اليتيمي"
سبق

ناشدت أسرة عبدالرحمن أحمد سلمان يتيمي البالغ من العمر 14 سنة نقله لمستشفى متخصص في حالته، بعدما دخل عبدالرحمن مستشفى العارضة بسبب كسر مضاعف في اليد أصيب به أثناء لعب كرة القدم وبسبب عدم إمكانية مستشفى العارضة من إجراء العملية تم نقله إلى مستشفى خاص في جازان، وتوقف قلبه بعد علاج كسر اليد قبل أشهر.

وتفصيلاً، قالت الأسرة إن المستشفى الخاص لم يصرح عن سبب التشنج وتوقف القلب في هذه الحالة وسببها، مبينة أنه حصل لديه انحناء وتشوه في اليدين بسبب عدم حركتها وتقرح في الظهر من دون علاج وتقرح شديد في الكعب والتهاب شديد في الصدر.

وأوضحوا أن المريض يعاني التهابًا في الصدر وتقرحات سريرية وجلطة وريدية في العنق من الجهة اليمين ولم يتم توضح سبب تورم جسم المريض ولا سبب التقرحات في كعب المريض ومرفقه ومنطقة الصدر والبطن .

وأعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أنها قامت بإحالة ملف الطفل "عبدالرحمن اليتيمي" للتحقيق الطبي؛ وذلك بعدما دخل مستشفى خاص لمعالجة كسر في يده، وتدهورت حالته، وتوقَّف القلب، وتم إنعاشه، لكنه فاقد للوعي حاليًا.

وقالت "الصحة": "إشارة إلى ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل عبدالرحمن يتيمي، ترجو صحة جازان من الله الشفاء العاجل للطفل، وتوضح أنه تم استقبال الحالة بمستشفى العارضة العام، وتم إحالته من خلال برنامج الإحالة الطبية إلى المستشفيات الخاصة بجازان - جراحة عظام أطفال، وتم على إثره إجراء عملية جراحية للطفل، وتثبيت الكسور، وحصل للحالة توقُّف مفاجئ للقلب".

وأضافت: "تم إجراء إنعاش القلب الرئوي، واستجابت الحالة ولله الحمد".

وتابعت: "تؤكد صحة جازان أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية كافة اللازمة والمتبعة للتعامل مع حالة الطفل.. كما نوضح أنه تم إحالة الملف الطبي للحالة إلى اللجنة المختصة للتحقيق".

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:16 PM

توقف قلبه أثناء علاج كسر يده.. مناشدات لـ"الصحة" لإخلاء الطفل "اليتيمي"

"صحة جازان" أحالت الملف الطبي للحالة للتحقيق خلال لجنة مختصة

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محمد المواسي - جازان
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ناشدت أسرة عبدالرحمن أحمد سلمان يتيمي البالغ من العمر 14 سنة نقله لمستشفى متخصص في حالته، بعدما دخل عبدالرحمن مستشفى العارضة بسبب كسر مضاعف في اليد أصيب به أثناء لعب كرة القدم وبسبب عدم إمكانية مستشفى العارضة من إجراء العملية تم نقله إلى مستشفى خاص في جازان، وتوقف قلبه بعد علاج كسر اليد قبل أشهر.

وتفصيلاً، قالت الأسرة إن المستشفى الخاص لم يصرح عن سبب التشنج وتوقف القلب في هذه الحالة وسببها، مبينة أنه حصل لديه انحناء وتشوه في اليدين بسبب عدم حركتها وتقرح في الظهر من دون علاج وتقرح شديد في الكعب والتهاب شديد في الصدر.

وأوضحوا أن المريض يعاني التهابًا في الصدر وتقرحات سريرية وجلطة وريدية في العنق من الجهة اليمين ولم يتم توضح سبب تورم جسم المريض ولا سبب التقرحات في كعب المريض ومرفقه ومنطقة الصدر والبطن .

وأعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أنها قامت بإحالة ملف الطفل "عبدالرحمن اليتيمي" للتحقيق الطبي؛ وذلك بعدما دخل مستشفى خاص لمعالجة كسر في يده، وتدهورت حالته، وتوقَّف القلب، وتم إنعاشه، لكنه فاقد للوعي حاليًا.

وقالت "الصحة": "إشارة إلى ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل عبدالرحمن يتيمي، ترجو صحة جازان من الله الشفاء العاجل للطفل، وتوضح أنه تم استقبال الحالة بمستشفى العارضة العام، وتم إحالته من خلال برنامج الإحالة الطبية إلى المستشفيات الخاصة بجازان - جراحة عظام أطفال، وتم على إثره إجراء عملية جراحية للطفل، وتثبيت الكسور، وحصل للحالة توقُّف مفاجئ للقلب".

وأضافت: "تم إجراء إنعاش القلب الرئوي، واستجابت الحالة ولله الحمد".

وتابعت: "تؤكد صحة جازان أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية كافة اللازمة والمتبعة للتعامل مع حالة الطفل.. كما نوضح أنه تم إحالة الملف الطبي للحالة إلى اللجنة المختصة للتحقيق".

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