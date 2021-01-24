وأكدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، والتقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد بالأمانة (940) تلقى 191 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا" خلال الأسبوع الماضي؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.
وأكدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، والتقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد بالأمانة (940) تلقى 191 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا" خلال الأسبوع الماضي؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:35 PM
عسير.. إغلاق 3 منشآت وضبط 59 مخالفة للتدابير الصحية والاحترازية
عبر 321 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" شملت صالات الأفراح والاستراحات
وأكدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، والتقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد بالأمانة (940) تلقى 191 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا" خلال الأسبوع الماضي؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.