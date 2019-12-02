"اليوسف" في ذكرى البيعة: المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو معانقة السحاب
قال: 5 سنوات والجمعيات الخيرية في تحول نحو الاستدامة بسبب اهتمام القيادة
رفع مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) صالح بن عبدالله اليوسف؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.
وأضاف اليوسف: "خمس سنوات.. ونحن نرفل في أمن واستقرار, ورخاء ونماء, وسعادة واطمئنان, ونمو وازدهار, ونهضة وبناء, وتحول نحو الارتقاء في المجالات كافة, فالمرأة والرجل والصغير والكبير, والمقيم والوافد, عاشوا سواسية.
وتابع: "خمس سنوات.. والجمعيات الخيرية في تحول نحو الاستدامة, وذلك بسبب اهتمام القيادة بهذا القطاع الذي أخذ حيزاً من رؤيتها 2030 ولاسيما أن خادم الحرمين الشريفين أسَّس (إنسان) ومكّن الأبناء وبنى صروحاً مميزة لهم.
"اليوسف" في ذكرى البيعة: المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو معانقة السحاب
بندر آل فطيحسبق2019-12-02
رفع مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) صالح بن عبدالله اليوسف؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.
وأضاف اليوسف: "خمس سنوات.. ونحن نرفل في أمن واستقرار, ورخاء ونماء, وسعادة واطمئنان, ونمو وازدهار, ونهضة وبناء, وتحول نحو الارتقاء في المجالات كافة, فالمرأة والرجل والصغير والكبير, والمقيم والوافد, عاشوا سواسية.
وتابع: "خمس سنوات.. والجمعيات الخيرية في تحول نحو الاستدامة, وذلك بسبب اهتمام القيادة بهذا القطاع الذي أخذ حيزاً من رؤيتها 2030 ولاسيما أن خادم الحرمين الشريفين أسَّس (إنسان) ومكّن الأبناء وبنى صروحاً مميزة لهم.
02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:23 PM
"اليوسف" في ذكرى البيعة: المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو معانقة السحاب
قال: 5 سنوات والجمعيات الخيرية في تحول نحو الاستدامة بسبب اهتمام القيادة
رفع مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) صالح بن عبدالله اليوسف؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.
وأضاف اليوسف: "خمس سنوات.. ونحن نرفل في أمن واستقرار, ورخاء ونماء, وسعادة واطمئنان, ونمو وازدهار, ونهضة وبناء, وتحول نحو الارتقاء في المجالات كافة, فالمرأة والرجل والصغير والكبير, والمقيم والوافد, عاشوا سواسية.
وتابع: "خمس سنوات.. والجمعيات الخيرية في تحول نحو الاستدامة, وذلك بسبب اهتمام القيادة بهذا القطاع الذي أخذ حيزاً من رؤيتها 2030 ولاسيما أن خادم الحرمين الشريفين أسَّس (إنسان) ومكّن الأبناء وبنى صروحاً مميزة لهم.