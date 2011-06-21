"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على 4 محافظات بمكة المكرّمة
الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على 4 محافظات بمكة المكرّمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-21
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
11:47 AM
"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على 4 محافظات بمكة المكرّمة
الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.