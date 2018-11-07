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"مدني مكة" تحذّر من التقلبات الجوية: تقيَّدوا بالتعليمات والإرشادات

دعت المواطنين والمقيمين إلى تجنب الأماكن المكشوفة والانتباه

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة؛ حيث وردت توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متضمنةً هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان الأودية وذلك خلال يوم الأربعاء.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ بالجميع، التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر، والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأكّد، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخُطط المُعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.

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"مدني مكة" تحذّر من التقلبات الجوية: تقيَّدوا بالتعليمات والإرشادات
سبق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة؛ حيث وردت توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متضمنةً هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان الأودية وذلك خلال يوم الأربعاء.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ بالجميع، التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر، والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأكّد، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخُطط المُعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:20 AM

"مدني مكة" تحذّر من التقلبات الجوية: تقيَّدوا بالتعليمات والإرشادات

دعت المواطنين والمقيمين إلى تجنب الأماكن المكشوفة والانتباه

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة؛ حيث وردت توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متضمنةً هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان الأودية وذلك خلال يوم الأربعاء.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ بالجميع، التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر، والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأكّد، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخُطط المُعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.

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