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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة على المدينة والشرقية والرياض ونجران

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحًا نشطة على مناطق: (المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على النصف الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحًا نشطة على مناطق: (المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على النصف الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:11 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة على المدينة والشرقية والرياض ونجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,387

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحًا نشطة على مناطق: (المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على النصف الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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