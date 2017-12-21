تناول هذه الخضراوات يوميًّا يحميك من ارتفاع ضغط الدم

بجانب التمارين الرياضية اليومية وتغيير روتين الحياة

ضغط الدم من الأمراض والمشكلات الصحية الخطيرة والشائعة عالميًّا ويعاني منها الملايين، وقد يسبب الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

أكد خبراء الصحة -وفق صحيفة «إكسبرس» البريطانية- أن تغيير نظامك الغذائي، وإدخال مزيد من التمارين الرياضية، في روتينك اليومي من أكثر الطرق فاعلية لخفض ضغط الدم.

وأشار الخبراء -كما نقلت الشرق الأوسط- إلى فاعلية مجموعة معينة من الخضراوات على وجه الخصوص في علاج هذه المشكلة الصحية والتصدي لها.

وهذه الخضراوات هي الخضراوات الورقية الخضراء الغنية بالنيترات؛ حيث إنها يمكن أن تقلل من قراءة ضغط الدم في أقل من 24 ساعة.

ومن أشهر هذه الخضراوات: الكرنب، والسبانخ، والخس، والسلق السويسري، والملفوف الصيني، والجرجير.

ولفت الخبراء إلى أن البوتاسيوم الموجود في الخضراوات الورقية يساعد في تقليل نسبة الصوديوم بالجسم؛ وهذا الأمر يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، مؤكدين أن الخضراوات الورقية الخضراء تتميز بأنها منخفضة السعرات الحرارية، ويمكن أن تسهم في الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر ضروري لخفض ضغط الدم إلى النطاق الصحي.

وقالت دراسة حديثة نُشرت في أغسطس الماضي، وشاركت فيها منظمة الصحة العالمية: إن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، قد تضاعف خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وأشارت الدراسة؛ التي نُشرت في دورية «لانسيت»، إلى أن نحو 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو القاتل الصامت الذي يرجع سببه في الأغلب إلى السمنة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وأضافت الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة عن طريق مراقبة ضغط الدم وعلاجه بأدوية منخفضة التكلفة؛ لكن نصف المصابين لا يعرفون شيئًا عن حالتهم؛ وهو ما يعني عدم حصولهم على علاج.