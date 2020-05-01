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تغيير 4 مديري مستشفيات بمكة في شهرين .. تعرف على الأسباب

شهدت ثلاثة مستشفيات بالعاصمة المقدسة بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، خلال شهرين مضت، إعفاءات وتكليفات جديدة في إدارتها.

وفي التفاصيل؛ أصدر المدير التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة مكة المكرمة قبل نحو شهرين؛ قرارًا يقضي بتكليف الدكتور أحمد موسى المالكي مديرًا لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ولمدة عام، وكذلك أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قرارًا مماثلاً، يقضي بتكليف الدكتور نفسه مديرًا لمستشفى الملك فيصل بمكة.

وفي تاريخ 9 / 4 / 2020 أصدر التجمع الصحي بمكة المكرمة قرارًا يقضي بتكليف الدكتور سلطان بغدادي مديرًا تنفيذيًا بالإنابة لمستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وفي مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة؛ تم تكليف الدكتور محمد خواجي، مديرًا لمستشفى الملك عبدالعزيز في تاريخ 26 / 3 / 2020، بعد أن توفي المدير السابق بذبحة صدرية - رحمه الله.

وفي مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا يقضي بتكليف الدكتور دلشاد علي بن عباس للقيام بأعمال ومهام وظيفة المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، بعد إعفاء المدير التنفيذي للمدينة السابق بسبب ظروفه الخاصة - بحسب قرار إعفائه.

صحة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغيير 4 مديري مستشفيات بمكة في شهرين .. تعرف على الأسباب
سبق

شهدت ثلاثة مستشفيات بالعاصمة المقدسة بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، خلال شهرين مضت، إعفاءات وتكليفات جديدة في إدارتها.

وفي التفاصيل؛ أصدر المدير التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة مكة المكرمة قبل نحو شهرين؛ قرارًا يقضي بتكليف الدكتور أحمد موسى المالكي مديرًا لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ولمدة عام، وكذلك أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قرارًا مماثلاً، يقضي بتكليف الدكتور نفسه مديرًا لمستشفى الملك فيصل بمكة.

وفي تاريخ 9 / 4 / 2020 أصدر التجمع الصحي بمكة المكرمة قرارًا يقضي بتكليف الدكتور سلطان بغدادي مديرًا تنفيذيًا بالإنابة لمستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وفي مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة؛ تم تكليف الدكتور محمد خواجي، مديرًا لمستشفى الملك عبدالعزيز في تاريخ 26 / 3 / 2020، بعد أن توفي المدير السابق بذبحة صدرية - رحمه الله.

وفي مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا يقضي بتكليف الدكتور دلشاد علي بن عباس للقيام بأعمال ومهام وظيفة المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، بعد إعفاء المدير التنفيذي للمدينة السابق بسبب ظروفه الخاصة - بحسب قرار إعفائه.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:50 AM

تغيير 4 مديري مستشفيات بمكة في شهرين .. تعرف على الأسباب

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
5,878

شهدت ثلاثة مستشفيات بالعاصمة المقدسة بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، خلال شهرين مضت، إعفاءات وتكليفات جديدة في إدارتها.

وفي التفاصيل؛ أصدر المدير التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة مكة المكرمة قبل نحو شهرين؛ قرارًا يقضي بتكليف الدكتور أحمد موسى المالكي مديرًا لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ولمدة عام، وكذلك أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قرارًا مماثلاً، يقضي بتكليف الدكتور نفسه مديرًا لمستشفى الملك فيصل بمكة.

وفي تاريخ 9 / 4 / 2020 أصدر التجمع الصحي بمكة المكرمة قرارًا يقضي بتكليف الدكتور سلطان بغدادي مديرًا تنفيذيًا بالإنابة لمستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وفي مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة؛ تم تكليف الدكتور محمد خواجي، مديرًا لمستشفى الملك عبدالعزيز في تاريخ 26 / 3 / 2020، بعد أن توفي المدير السابق بذبحة صدرية - رحمه الله.

وفي مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا يقضي بتكليف الدكتور دلشاد علي بن عباس للقيام بأعمال ومهام وظيفة المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، بعد إعفاء المدير التنفيذي للمدينة السابق بسبب ظروفه الخاصة - بحسب قرار إعفائه.

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