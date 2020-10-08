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تفشٍّ سريع.. فرنسا تتجه نحو مزيد من القيود لاحتواء "كورونا"

ماكرون استبعد فرض حظر تجول.. وقال: هذه ليست الاستراتيجية

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتعين "الذهاب باتجاه مزيد من القيود" في المناطق التي تشهد "وتيرة تفشٍّ سريعة" لكوفيد-19؛ في حين يتواصل تدهور الوضع الصحي في مناطق فرنسية عدة.

وبعد مرسيليا (جنوب) وغوادلوب (الأنتيل) قبل عشرة أيام، دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ الثلاثاء في باريس والدوائر البلدية الثلاثة المحيطة بها؛ في حين من المقرر أن يبحث وزير الصحة أوليفييه فيران الأوضاع الخميس، مع احتمال وضع مدن جديدة في حالة "تأهب قصوى".

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة: إن "المناطق التي تشهد وتيرة تفشٍّ سريعة، خصوصًا حيث يكثر التفشي بين المسنين الذين هم الأكثر ضعفًا، وحيث يتزايد عدد شاغلي أسرّة أقسام الطوارئ؛ يجب الذهاب باتجاه فرض مزيد من القيود، على غرار ما شهدناه في بوش دو رون وفي باريس وضواحيها".

لكن ماكرون استبعد فرض حظر تجول جديد، وقال: "هذه ليست الاستراتيجية التي قررنا اعتمادها، (لقد قررنا) تمكين مواطنينا: لسنا في زمن عادي، ولن نكون كذلك على مدى أشهر مقبلة".

وأعلنت مديرية الصحة العامة في فرنسا تسجيل 18 ألفًا و746 إصابة إضافية بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهي حصيلة قياسية منذ إطلاق حملة الفحوص واسعة النطاق.

ويتواصل ارتفاع معدل إيجابية اختبارات كوفيد-19 (نسبة مَن تُبين الفحوص إصابتهم من إجمالي الخاضعين للفحوص)، وقد بلغ هذا المعدل 9.1% مقابل 4.5% الشهر الماضي.

وشدد ماكرون على أن "الفيروس يتفشى بوتيرة أسرع منذ أسابيع عدة".

وتوفي 80 شخصًا بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ مما يرفع إلى 32 ألفًا و445 على الأقل، الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء على الأراضي الفرنسية.

فيروس كورونا الجديد

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تفشٍّ سريع.. فرنسا تتجه نحو مزيد من القيود لاحتواء "كورونا"
سبق

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتعين "الذهاب باتجاه مزيد من القيود" في المناطق التي تشهد "وتيرة تفشٍّ سريعة" لكوفيد-19؛ في حين يتواصل تدهور الوضع الصحي في مناطق فرنسية عدة.

وبعد مرسيليا (جنوب) وغوادلوب (الأنتيل) قبل عشرة أيام، دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ الثلاثاء في باريس والدوائر البلدية الثلاثة المحيطة بها؛ في حين من المقرر أن يبحث وزير الصحة أوليفييه فيران الأوضاع الخميس، مع احتمال وضع مدن جديدة في حالة "تأهب قصوى".

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة: إن "المناطق التي تشهد وتيرة تفشٍّ سريعة، خصوصًا حيث يكثر التفشي بين المسنين الذين هم الأكثر ضعفًا، وحيث يتزايد عدد شاغلي أسرّة أقسام الطوارئ؛ يجب الذهاب باتجاه فرض مزيد من القيود، على غرار ما شهدناه في بوش دو رون وفي باريس وضواحيها".

لكن ماكرون استبعد فرض حظر تجول جديد، وقال: "هذه ليست الاستراتيجية التي قررنا اعتمادها، (لقد قررنا) تمكين مواطنينا: لسنا في زمن عادي، ولن نكون كذلك على مدى أشهر مقبلة".

وأعلنت مديرية الصحة العامة في فرنسا تسجيل 18 ألفًا و746 إصابة إضافية بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهي حصيلة قياسية منذ إطلاق حملة الفحوص واسعة النطاق.

ويتواصل ارتفاع معدل إيجابية اختبارات كوفيد-19 (نسبة مَن تُبين الفحوص إصابتهم من إجمالي الخاضعين للفحوص)، وقد بلغ هذا المعدل 9.1% مقابل 4.5% الشهر الماضي.

وشدد ماكرون على أن "الفيروس يتفشى بوتيرة أسرع منذ أسابيع عدة".

وتوفي 80 شخصًا بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ مما يرفع إلى 32 ألفًا و445 على الأقل، الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء على الأراضي الفرنسية.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
09:16 AM

تفشٍّ سريع.. فرنسا تتجه نحو مزيد من القيود لاحتواء "كورونا"

ماكرون استبعد فرض حظر تجول.. وقال: هذه ليست الاستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتعين "الذهاب باتجاه مزيد من القيود" في المناطق التي تشهد "وتيرة تفشٍّ سريعة" لكوفيد-19؛ في حين يتواصل تدهور الوضع الصحي في مناطق فرنسية عدة.

وبعد مرسيليا (جنوب) وغوادلوب (الأنتيل) قبل عشرة أيام، دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ الثلاثاء في باريس والدوائر البلدية الثلاثة المحيطة بها؛ في حين من المقرر أن يبحث وزير الصحة أوليفييه فيران الأوضاع الخميس، مع احتمال وضع مدن جديدة في حالة "تأهب قصوى".

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة: إن "المناطق التي تشهد وتيرة تفشٍّ سريعة، خصوصًا حيث يكثر التفشي بين المسنين الذين هم الأكثر ضعفًا، وحيث يتزايد عدد شاغلي أسرّة أقسام الطوارئ؛ يجب الذهاب باتجاه فرض مزيد من القيود، على غرار ما شهدناه في بوش دو رون وفي باريس وضواحيها".

لكن ماكرون استبعد فرض حظر تجول جديد، وقال: "هذه ليست الاستراتيجية التي قررنا اعتمادها، (لقد قررنا) تمكين مواطنينا: لسنا في زمن عادي، ولن نكون كذلك على مدى أشهر مقبلة".

وأعلنت مديرية الصحة العامة في فرنسا تسجيل 18 ألفًا و746 إصابة إضافية بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهي حصيلة قياسية منذ إطلاق حملة الفحوص واسعة النطاق.

ويتواصل ارتفاع معدل إيجابية اختبارات كوفيد-19 (نسبة مَن تُبين الفحوص إصابتهم من إجمالي الخاضعين للفحوص)، وقد بلغ هذا المعدل 9.1% مقابل 4.5% الشهر الماضي.

وشدد ماكرون على أن "الفيروس يتفشى بوتيرة أسرع منذ أسابيع عدة".

وتوفي 80 شخصًا بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ مما يرفع إلى 32 ألفًا و445 على الأقل، الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء على الأراضي الفرنسية.

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