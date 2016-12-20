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"البيئة": بوابة العمالة الزراعية ومنصة "أجير" تسهمان في مكافحة التستر التجاري

من خلال تسهيل إجراءات الوصول إلى العمالة وإتمام الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن بوابة العمالة الزراعية ومنصة "أجير" تسهمان في مكافحة التستر التجاري في منشآت القطاع الزراعي، من خلال تسهيل إجراءات الوصول إلى العمالة في سوق العمل، وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، بما يضمن تقديم الخدمات إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن خدمات بوابة العمالة الزراعية تهدف إلى تنظيم الإعارة الموسمية وخفض التكاليف على أصحاب المزارع، وتبادل الخبرات، وتغطية الاحتياج الموسمي للمنشآت الزراعية.

وتعمل الوزارة بشكل مستمر من خلال بوابة العمالة الزراعية ومنصة أجير، على دعم خدمات الحصول على العمالة الدائمة والمؤقتة للمزارعين، وذلك ضمن الأعمال المشتركة مع الجهات ذات العلاقة تماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وسعياً إلى توفير الحلول للقطاع الزراعي، تم تطوير منصة أجير بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية لتشمل القطاع الفردي في قطاع الزراعة، من خلال السماح لقطاع الأفراد إعارة خدمات العمالة الفائضة بنسبة 50% داخل القطاع الزراعي، حيث تساعد المنصة على رفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام.

يذكر أن بوابة العمالة الزراعية (https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/OrderSystem.aspx)، تقدم خدمة إصدار التأشيرات المؤقتة لقطاع الأفراد والإنتاج، وتتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم إلكترونياً للأنشطة التابعة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، دون الحاجة لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة؛ بهدف توفير الوقت والجهد للمراجعين، وتم عقد نحو 26 ورشة عمل تعريفية، لتحقيق الفائدة المرجوة من خدمات "أجير" وبوابة العمالة الزراعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": بوابة العمالة الزراعية ومنصة "أجير" تسهمان في مكافحة التستر التجاري
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن بوابة العمالة الزراعية ومنصة "أجير" تسهمان في مكافحة التستر التجاري في منشآت القطاع الزراعي، من خلال تسهيل إجراءات الوصول إلى العمالة في سوق العمل، وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، بما يضمن تقديم الخدمات إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن خدمات بوابة العمالة الزراعية تهدف إلى تنظيم الإعارة الموسمية وخفض التكاليف على أصحاب المزارع، وتبادل الخبرات، وتغطية الاحتياج الموسمي للمنشآت الزراعية.

وتعمل الوزارة بشكل مستمر من خلال بوابة العمالة الزراعية ومنصة أجير، على دعم خدمات الحصول على العمالة الدائمة والمؤقتة للمزارعين، وذلك ضمن الأعمال المشتركة مع الجهات ذات العلاقة تماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وسعياً إلى توفير الحلول للقطاع الزراعي، تم تطوير منصة أجير بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية لتشمل القطاع الفردي في قطاع الزراعة، من خلال السماح لقطاع الأفراد إعارة خدمات العمالة الفائضة بنسبة 50% داخل القطاع الزراعي، حيث تساعد المنصة على رفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام.

يذكر أن بوابة العمالة الزراعية (https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/OrderSystem.aspx)، تقدم خدمة إصدار التأشيرات المؤقتة لقطاع الأفراد والإنتاج، وتتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم إلكترونياً للأنشطة التابعة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، دون الحاجة لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة؛ بهدف توفير الوقت والجهد للمراجعين، وتم عقد نحو 26 ورشة عمل تعريفية، لتحقيق الفائدة المرجوة من خدمات "أجير" وبوابة العمالة الزراعية.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:16 PM

"البيئة": بوابة العمالة الزراعية ومنصة "أجير" تسهمان في مكافحة التستر التجاري

من خلال تسهيل إجراءات الوصول إلى العمالة وإتمام الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن بوابة العمالة الزراعية ومنصة "أجير" تسهمان في مكافحة التستر التجاري في منشآت القطاع الزراعي، من خلال تسهيل إجراءات الوصول إلى العمالة في سوق العمل، وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، بما يضمن تقديم الخدمات إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن خدمات بوابة العمالة الزراعية تهدف إلى تنظيم الإعارة الموسمية وخفض التكاليف على أصحاب المزارع، وتبادل الخبرات، وتغطية الاحتياج الموسمي للمنشآت الزراعية.

وتعمل الوزارة بشكل مستمر من خلال بوابة العمالة الزراعية ومنصة أجير، على دعم خدمات الحصول على العمالة الدائمة والمؤقتة للمزارعين، وذلك ضمن الأعمال المشتركة مع الجهات ذات العلاقة تماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وسعياً إلى توفير الحلول للقطاع الزراعي، تم تطوير منصة أجير بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية لتشمل القطاع الفردي في قطاع الزراعة، من خلال السماح لقطاع الأفراد إعارة خدمات العمالة الفائضة بنسبة 50% داخل القطاع الزراعي، حيث تساعد المنصة على رفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام.

يذكر أن بوابة العمالة الزراعية (https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/OrderSystem.aspx)، تقدم خدمة إصدار التأشيرات المؤقتة لقطاع الأفراد والإنتاج، وتتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم إلكترونياً للأنشطة التابعة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، دون الحاجة لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة؛ بهدف توفير الوقت والجهد للمراجعين، وتم عقد نحو 26 ورشة عمل تعريفية، لتحقيق الفائدة المرجوة من خدمات "أجير" وبوابة العمالة الزراعية.

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