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"قرقاش": الإمارات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي

الانقلابيون يستخدمون ميناء الحديدة عسكرياً لتمويل الحرب

قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش؛ إن الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها.

وأكّد "قرقاش"؛ أن الإمارات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي، وقال، "ميليشيا الحوثي رفضت دعوات وقف إطلاق النار كافة"، مضيفاً ان "العمل الإرهابي تجاه الإمارات وقرصنة السفينة "روابي" يثبتان رفض الحوثي الحل السياسي".

وأشار مستشار الرئيس الإماراتي، الى أن الميليشيات حوّلت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية، وأنها تستخدم ميناء الحديدة عسكرياً لتمويل الحرب، مؤكداً أن الإمارات ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": الإمارات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي
سبق

قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش؛ إن الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها.

وأكّد "قرقاش"؛ أن الإمارات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي، وقال، "ميليشيا الحوثي رفضت دعوات وقف إطلاق النار كافة"، مضيفاً ان "العمل الإرهابي تجاه الإمارات وقرصنة السفينة "روابي" يثبتان رفض الحوثي الحل السياسي".

وأشار مستشار الرئيس الإماراتي، الى أن الميليشيات حوّلت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية، وأنها تستخدم ميناء الحديدة عسكرياً لتمويل الحرب، مؤكداً أن الإمارات ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
01:24 PM

"قرقاش": الإمارات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي

الانقلابيون يستخدمون ميناء الحديدة عسكرياً لتمويل الحرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش؛ إن الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها.

وأكّد "قرقاش"؛ أن الإمارات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي، وقال، "ميليشيا الحوثي رفضت دعوات وقف إطلاق النار كافة"، مضيفاً ان "العمل الإرهابي تجاه الإمارات وقرصنة السفينة "روابي" يثبتان رفض الحوثي الحل السياسي".

وأشار مستشار الرئيس الإماراتي، الى أن الميليشيات حوّلت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية، وأنها تستخدم ميناء الحديدة عسكرياً لتمويل الحرب، مؤكداً أن الإمارات ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.

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