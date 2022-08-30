"الربعي"مديرًا للمركز الإعلامي لنادي أبها

قرر مجلس إدارة نادي أبها الرياضي تعيين عيسى الربعي مديرًا للمركز الإعلامي وذلك ضمن الخطة التطويرية للنادي.
و"الربعي" حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة أم القرى، وعمل في عددٍ من الصحف وناقد ومحلل تلفزيوني في القناة الإخبارية السعودية.
قرر مجلس إدارة نادي أبها الرياضي تعيين عيسى الربعي مديرًا للمركز الإعلامي وذلك ضمن الخطة التطويرية للنادي.
و"الربعي" حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة أم القرى، وعمل في عددٍ من الصحف وناقد ومحلل تلفزيوني في القناة الإخبارية السعودية.
قرر مجلس إدارة نادي أبها الرياضي تعيين عيسى الربعي مديرًا للمركز الإعلامي وذلك ضمن الخطة التطويرية للنادي.
و"الربعي" حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة أم القرى، وعمل في عددٍ من الصحف وناقد ومحلل تلفزيوني في القناة الإخبارية السعودية.
قرر مجلس إدارة نادي أبها الرياضي تعيين عيسى الربعي مديرًا للمركز الإعلامي وذلك ضمن الخطة التطويرية للنادي.
و"الربعي" حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة أم القرى، وعمل في عددٍ من الصحف وناقد ومحلل تلفزيوني في القناة الإخبارية السعودية.