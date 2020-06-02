لا وقت بعد طرح 3 خيارات.. إندونيسيا تتخذ قرارًا هامًّا بشأن حجاجها

وزيرها للشؤون الدينية: الجائحة أثرت عالميًّا بشكل كبير.. اجتماعيًّا ودور عبادة

قررت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، إلغاء الحج لعام 2020 بشكل كامل بسبب أزمة كورونا وفقًا لإعلان وزير الشؤون الدينية الإندونيسي فخر الرازي.

وقال "الرازي"، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي: إن جائحة كورونا أثّرت بشكل كبير على المستوى العالمي وعلى الجوانب الاجتماعية ودور العبادة.

ونقلت تقارير إندونيسية أن الشؤون الدينية شكّلت لجنة لدراسة خاصة تتعلق بالحجاج الإندونيسيين؛ حيث تَرَكّزت خياراتها حول استمرار سفر الحجاج بشكل طبيعي، أو الحد من عدد الحجاج أو إلغائه بشكل كامل لهذا العام.

وأشار الوزير إلى أن الفريق اتفق على ضرورة إلغاء الحج هذا العام بشكل كامل بسبب عدم وجود الوقت الكافي الذي يسمح للوزارة بالاستعداد والتنسيق واستقبال طلبات الراغبين في الحج وخلافه.