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تزامناً مع بدء عودة الأنشطة.. "التجارة" تنفّذ جولات للرقابة على الأسعار بالمناطق كافة

بهدف متابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة

بدأت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، صباح اليوم الأحد، تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك تزامناً مع بدء عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية كافة.

واستهدفت جولات الوزارة متاجر الهايبرماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع مواد البناء، ومحطات الوقود.

كما تقوم الفرق الرقابية للوزارة خلال هذه الجولات برصد مباشر لأسعار السلع من خلال نظام الرصد الإلكتروني للأسعار الذي يتم من خلاله رصد مباشر لأسعار أكثر من 217 سلعة، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.

وحثت وزارة التجارة عموم المستهلكين على رفع البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامناً مع بدء عودة الأنشطة.. "التجارة" تنفّذ جولات للرقابة على الأسعار بالمناطق كافة
سبق

بدأت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، صباح اليوم الأحد، تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك تزامناً مع بدء عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية كافة.

واستهدفت جولات الوزارة متاجر الهايبرماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع مواد البناء، ومحطات الوقود.

كما تقوم الفرق الرقابية للوزارة خلال هذه الجولات برصد مباشر لأسعار السلع من خلال نظام الرصد الإلكتروني للأسعار الذي يتم من خلاله رصد مباشر لأسعار أكثر من 217 سلعة، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.

وحثت وزارة التجارة عموم المستهلكين على رفع البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:15 PM

تزامناً مع بدء عودة الأنشطة.. "التجارة" تنفّذ جولات للرقابة على الأسعار بالمناطق كافة

بهدف متابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، صباح اليوم الأحد، تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك تزامناً مع بدء عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية كافة.

واستهدفت جولات الوزارة متاجر الهايبرماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع مواد البناء، ومحطات الوقود.

كما تقوم الفرق الرقابية للوزارة خلال هذه الجولات برصد مباشر لأسعار السلع من خلال نظام الرصد الإلكتروني للأسعار الذي يتم من خلاله رصد مباشر لأسعار أكثر من 217 سلعة، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.

وحثت وزارة التجارة عموم المستهلكين على رفع البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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