النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

لاتخاذ تدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت، وأمَر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب ظروف الطوارئ الناجمة عن العاصفة الاستوائية "إيسياس".

ويسمح إعلان الرئيس لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة وتدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في جميع مقاطعات كونيتيكت الثمانية.

كما يخول الإعلان وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية، بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ بتمويل اتحادي بنسبة 75%.

الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ محطات

اعلان
ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت، وأمَر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب ظروف الطوارئ الناجمة عن العاصفة الاستوائية "إيسياس".

ويسمح إعلان الرئيس لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة وتدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في جميع مقاطعات كونيتيكت الثمانية.

كما يخول الإعلان وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية، بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ بتمويل اتحادي بنسبة 75%.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
07:49 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
09:07 PM

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

لاتخاذ تدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
670

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت، وأمَر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب ظروف الطوارئ الناجمة عن العاصفة الاستوائية "إيسياس".

ويسمح إعلان الرئيس لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة وتدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في جميع مقاطعات كونيتيكت الثمانية.

كما يخول الإعلان وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية، بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ بتمويل اتحادي بنسبة 75%.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,719
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,452

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة