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الأرصاد: تنبه من أمطار غزيرة على الباحة و"المدني" يتفاعل

مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة والمخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله .

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: تنبه من أمطار غزيرة على الباحة و"المدني" يتفاعل
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة والمخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله .

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:46 PM

الأرصاد: تنبه من أمطار غزيرة على الباحة و"المدني" يتفاعل

مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة والمخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله .

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