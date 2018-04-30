"الزاحمي": حديث ولي العهد عن رؤية 2030 كان مبهرًا وممتعًا.. وحققنا أرقامًا وستتحقق أخرى

قال مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في تصريح خص به "سبق"، إن حديث سمو ولي العهد عن رؤية 2030 كان حديثًا مبهرًا وممتعًا، تحدث عن أرقام تحققت وأرقام ستتحقق بإذن الله تعالى، كذلك تحدث عن تخطيط إستراتيجي ضخم، تحدث عن بناء فريق العمل الفاعل، وتحدث عن المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم، تحدث بكل ثقة وتفاؤل، مؤكدًا أن سمو ولي العهد - حفظه الله- صانع الأمل ومخطط المستقبل. وأضاف "الزاحمي" أنه "بعد مرور خمس سنوات على انطلاق رؤية بلادنا الطموحة نرى بكل فخر واعتزاز ثمرتها تتحقق عمليًا على أرض الواقع، وما يسعدنا كذلك أن مصطلحات: المستهدفات والمؤشرات، والتنافسية والشفافية؛ أصبحت ثقافة إدارية أصيلة في كل القطاعات الحكومية، وهذا دليل على أن الرؤية غيرت في ثقافة وفكر المواطن السعودي، وجعلت منه مواطنًا يعشق التنافسية ويتحدث بلغة الأرقام والمستهدفات، وجعلت من المواطن السعودي يثق في قدراته وكفاءته، وأصبح طموح المواطن لا حدود له، الرؤية جعلت من هذا الوطن العظيم مركز اهتمام العالم أجمع، فالقفزات غير المسبوقة في المؤشرات العالمية والمشروعات الإستراتيجية العملاقة خير شاهد على ما تحقق بفضل الله ثم برؤية القيادة الطموحة، نسأل الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والعزة والتمكين". ورفع "الزاحمي" أسمى آيات التهاني والشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على ما حققته رؤية بلادنا 2030 خلال خمس سنوات من انطلاقتها والتي أحدثت تطورًا كميًّا ونوعيًّا في كل المجالات، ونموًا اقتصاديًّا متماشيًا مع جودة الحياة المقدمة في وطننا الغالي والقادم أجمل مع رؤية الخير رؤية 2030. وذكر "الزاحمي" أن "ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم للتعليم جعل تعليم أبنائنا إحدى ملاحم الوطن العظيم، مبينًا أن المنجزات النوعية والقفزات التي شهدها التعليم خلال الخمس سنوات الماضية تتوافق مع رؤية بلادنا وتطلعات قيادتنا الطموحة وفق خطط مرحلية محددة سعيًا منها لتحقيق تعليم متميز يتوافق مع رؤية المملكة 2030، من أجل بناء مجتمع معرفي منافس عالميًا ومتوافق مع مختلف اهتمامات وميول المجتمع وبما يتواءم مع متطلبات العصر، وإمكانات كوادرنا الوطنية الرائدة. وأشار إلى أن "تعليم القنفذة يفخر بمشاركته في عدة برامج نوعية وفق مستهدفات الرؤية فمثلاً حققت الإدارة 46 ٪ في نسبة القبول في رياض الأطفال متجاوزة ما حددته الرؤية في 2020 بـ (27،2 ٪) كما حققت نسبة 94 ٪ في نسبة المباني الحكومية وغيرها من المستهدفات التي حققنا ولله الحمد قفزات تجاوزت نسبتها ما حدد لها وكل ذلك بفضل الله ثم بالدعم السخي من حكومتنا الرشيدة ومتابعة وتسهيل من معالي الوزير، ومعالي النائب، وجهود مخلصة من منسوبي التعليم بمحافظة القنفذة، وسنستمر - بإذن الله- في مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية بلادنا وتطلعات قيادتنا الرشيدة".

"الزاحمي": حديث ولي العهد عن رؤية 2030 كان مبهرًا وممتعًا.. وحققنا أرقامًا وستتحقق أخرى علي السحاري سبق 2021-04-29 قال مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في تصريح خص به "سبق"، إن حديث سمو ولي العهد عن رؤية 2030 كان حديثًا مبهرًا وممتعًا، تحدث عن أرقام تحققت وأرقام ستتحقق بإذن الله تعالى، كذلك تحدث عن تخطيط إستراتيجي ضخم، تحدث عن بناء فريق العمل الفاعل، وتحدث عن المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم، تحدث بكل ثقة وتفاؤل، مؤكدًا أن سمو ولي العهد - حفظه الله- صانع الأمل ومخطط المستقبل.



وأضاف "الزاحمي" أنه "بعد مرور خمس سنوات على انطلاق رؤية بلادنا الطموحة نرى بكل فخر واعتزاز ثمرتها تتحقق عمليًا على أرض الواقع، وما يسعدنا كذلك أن مصطلحات: المستهدفات والمؤشرات، والتنافسية والشفافية؛ أصبحت ثقافة إدارية أصيلة في كل القطاعات الحكومية، وهذا دليل على أن الرؤية غيرت في ثقافة وفكر المواطن السعودي، وجعلت منه مواطنًا يعشق التنافسية ويتحدث بلغة الأرقام والمستهدفات، وجعلت من المواطن السعودي يثق في قدراته وكفاءته، وأصبح طموح المواطن لا حدود له، الرؤية جعلت من هذا الوطن العظيم مركز اهتمام العالم أجمع، فالقفزات غير المسبوقة في المؤشرات العالمية والمشروعات الإستراتيجية العملاقة خير شاهد على ما تحقق بفضل الله ثم برؤية القيادة الطموحة، نسأل الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والعزة والتمكين".



ورفع "الزاحمي" أسمى آيات التهاني والشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على ما حققته رؤية بلادنا 2030 خلال خمس سنوات من انطلاقتها والتي أحدثت تطورًا كميًّا ونوعيًّا في كل المجالات، ونموًا اقتصاديًّا متماشيًا مع جودة الحياة المقدمة في وطننا الغالي والقادم أجمل مع رؤية الخير رؤية 2030.



وذكر "الزاحمي" أن "ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم للتعليم جعل تعليم أبنائنا إحدى ملاحم الوطن العظيم، مبينًا أن المنجزات النوعية والقفزات التي شهدها التعليم خلال الخمس سنوات الماضية تتوافق مع رؤية بلادنا وتطلعات قيادتنا الطموحة وفق خطط مرحلية محددة سعيًا منها لتحقيق تعليم متميز يتوافق مع رؤية المملكة 2030، من أجل بناء مجتمع معرفي منافس عالميًا ومتوافق مع مختلف اهتمامات وميول المجتمع وبما يتواءم مع متطلبات العصر، وإمكانات كوادرنا الوطنية الرائدة.



وأشار إلى أن "تعليم القنفذة يفخر بمشاركته في عدة برامج نوعية وفق مستهدفات الرؤية فمثلاً حققت الإدارة 46 ٪ في نسبة القبول في رياض الأطفال متجاوزة ما حددته الرؤية في 2020 بـ (27،2 ٪) كما حققت نسبة 94 ٪ في نسبة المباني الحكومية وغيرها من المستهدفات التي حققنا ولله الحمد قفزات تجاوزت نسبتها ما حدد لها وكل ذلك بفضل الله ثم بالدعم السخي من حكومتنا الرشيدة ومتابعة وتسهيل من معالي الوزير، ومعالي النائب، وجهود مخلصة من منسوبي التعليم بمحافظة القنفذة، وسنستمر - بإذن الله- في مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية بلادنا وتطلعات قيادتنا الرشيدة".

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 10:42 PM

اخر تعديل 30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 12:50 PM

"الزاحمي": حديث ولي العهد عن رؤية 2030 كان مبهرًا وممتعًا.. وحققنا أرقامًا وستتحقق أخرى "تعليم القنفذة": مستمرون في مواصلة تحقيق رؤية بلادنا وتطلعات قيادتنا





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قال مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في تصريح خص به "سبق"، إن حديث سمو ولي العهد عن رؤية 2030 كان حديثًا مبهرًا وممتعًا، تحدث عن أرقام تحققت وأرقام ستتحقق بإذن الله تعالى، كذلك تحدث عن تخطيط إستراتيجي ضخم، تحدث عن بناء فريق العمل الفاعل، وتحدث عن المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم، تحدث بكل ثقة وتفاؤل، مؤكدًا أن سمو ولي العهد - حفظه الله- صانع الأمل ومخطط المستقبل.



وأضاف "الزاحمي" أنه "بعد مرور خمس سنوات على انطلاق رؤية بلادنا الطموحة نرى بكل فخر واعتزاز ثمرتها تتحقق عمليًا على أرض الواقع، وما يسعدنا كذلك أن مصطلحات: المستهدفات والمؤشرات، والتنافسية والشفافية؛ أصبحت ثقافة إدارية أصيلة في كل القطاعات الحكومية، وهذا دليل على أن الرؤية غيرت في ثقافة وفكر المواطن السعودي، وجعلت منه مواطنًا يعشق التنافسية ويتحدث بلغة الأرقام والمستهدفات، وجعلت من المواطن السعودي يثق في قدراته وكفاءته، وأصبح طموح المواطن لا حدود له، الرؤية جعلت من هذا الوطن العظيم مركز اهتمام العالم أجمع، فالقفزات غير المسبوقة في المؤشرات العالمية والمشروعات الإستراتيجية العملاقة خير شاهد على ما تحقق بفضل الله ثم برؤية القيادة الطموحة، نسأل الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والعزة والتمكين".



ورفع "الزاحمي" أسمى آيات التهاني والشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على ما حققته رؤية بلادنا 2030 خلال خمس سنوات من انطلاقتها والتي أحدثت تطورًا كميًّا ونوعيًّا في كل المجالات، ونموًا اقتصاديًّا متماشيًا مع جودة الحياة المقدمة في وطننا الغالي والقادم أجمل مع رؤية الخير رؤية 2030.



وذكر "الزاحمي" أن "ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم للتعليم جعل تعليم أبنائنا إحدى ملاحم الوطن العظيم، مبينًا أن المنجزات النوعية والقفزات التي شهدها التعليم خلال الخمس سنوات الماضية تتوافق مع رؤية بلادنا وتطلعات قيادتنا الطموحة وفق خطط مرحلية محددة سعيًا منها لتحقيق تعليم متميز يتوافق مع رؤية المملكة 2030، من أجل بناء مجتمع معرفي منافس عالميًا ومتوافق مع مختلف اهتمامات وميول المجتمع وبما يتواءم مع متطلبات العصر، وإمكانات كوادرنا الوطنية الرائدة.



وأشار إلى أن "تعليم القنفذة يفخر بمشاركته في عدة برامج نوعية وفق مستهدفات الرؤية فمثلاً حققت الإدارة 46 ٪ في نسبة القبول في رياض الأطفال متجاوزة ما حددته الرؤية في 2020 بـ (27،2 ٪) كما حققت نسبة 94 ٪ في نسبة المباني الحكومية وغيرها من المستهدفات التي حققنا ولله الحمد قفزات تجاوزت نسبتها ما حدد لها وكل ذلك بفضل الله ثم بالدعم السخي من حكومتنا الرشيدة ومتابعة وتسهيل من معالي الوزير، ومعالي النائب، وجهود مخلصة من منسوبي التعليم بمحافظة القنفذة، وسنستمر - بإذن الله- في مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية بلادنا وتطلعات قيادتنا الرشيدة".