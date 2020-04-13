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"الزكاة" تدعو المكلفين للاستفادة من مبادراتها الداعمة للقطاع الخاص

28 منشأة مستفيدة من تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين للاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت "الهيئة": أكثر من 637 ألف مكلف استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، بينما استفاد أكثر من 5 آلاف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل، وهناك أكثر من 28 منشأة مستفيدة من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية، وأكثر من 818 مكلفاً سيستفيد من مبادرة تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين.

وأضافت أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة التي سيستفيد منها أكثر من 228 ألف مكلف، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين التي سيستفيد منها أكثر من 213 ألف مكلف.

وأشارت إلى أن مبادرة تعليق غرامات التأخر بسداد الأقساط شملت جميع المكلفين المسجلين الذين لديهم أقساط تستحق خلال مدة المبادرة، بينما شملت مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019 أكثر من 534 ألف مكلف مستفيد، في حين من المتوقع أن يصل عدد المكلفين المستفيدين من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9 آلاف مكلف مستفيد.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل أنها تستقبل الاستفسارات كافة على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، أو من خلال حساب العناية بالعملاء عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تدعو المكلفين للاستفادة من مبادراتها الداعمة للقطاع الخاص
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين للاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت "الهيئة": أكثر من 637 ألف مكلف استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، بينما استفاد أكثر من 5 آلاف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل، وهناك أكثر من 28 منشأة مستفيدة من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية، وأكثر من 818 مكلفاً سيستفيد من مبادرة تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين.

وأضافت أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة التي سيستفيد منها أكثر من 228 ألف مكلف، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين التي سيستفيد منها أكثر من 213 ألف مكلف.

وأشارت إلى أن مبادرة تعليق غرامات التأخر بسداد الأقساط شملت جميع المكلفين المسجلين الذين لديهم أقساط تستحق خلال مدة المبادرة، بينما شملت مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019 أكثر من 534 ألف مكلف مستفيد، في حين من المتوقع أن يصل عدد المكلفين المستفيدين من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9 آلاف مكلف مستفيد.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل أنها تستقبل الاستفسارات كافة على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، أو من خلال حساب العناية بالعملاء عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:27 PM

"الزكاة" تدعو المكلفين للاستفادة من مبادراتها الداعمة للقطاع الخاص

28 منشأة مستفيدة من تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين للاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت "الهيئة": أكثر من 637 ألف مكلف استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، بينما استفاد أكثر من 5 آلاف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل، وهناك أكثر من 28 منشأة مستفيدة من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية، وأكثر من 818 مكلفاً سيستفيد من مبادرة تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين.

وأضافت أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة التي سيستفيد منها أكثر من 228 ألف مكلف، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين التي سيستفيد منها أكثر من 213 ألف مكلف.

وأشارت إلى أن مبادرة تعليق غرامات التأخر بسداد الأقساط شملت جميع المكلفين المسجلين الذين لديهم أقساط تستحق خلال مدة المبادرة، بينما شملت مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019 أكثر من 534 ألف مكلف مستفيد، في حين من المتوقع أن يصل عدد المكلفين المستفيدين من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9 آلاف مكلف مستفيد.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل أنها تستقبل الاستفسارات كافة على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، أو من خلال حساب العناية بالعملاء عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care.

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