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المملكة تستقبل الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة للقوات البحرية

في إطار التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري

رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اليوم حفل استقبال الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم لما تتميز به من إمكانات عالية جداً.

وأوضح قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي في كلمة ألقاھا خلال حفل الاستقبال، أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع، وذلك بوصول الدفعة الأولى من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة وقواتنا البحریة بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة.

وأضاف أن ما وضع بين أيدي ضباط وأفراد القوات المسلحة من معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة يتطلب المحافظة عليها بالاستخدام الأمثل، وتطبيق أسس الصيانة لضمان الاستدامة، كما نوه بالحرص على التدريب المستمر، وذلك لتحقيق الجاهزية المطلوبة لتنفيذ المهام بالشكل الصحيح واليقظة التامة في مناطق العمليات التي ستعمل بها هذه الزوارق، وردع أي تهديد للمصالح الاستراتيجية للمملكة.

كما أعرب الفريق الغفيلي عن سعادته بوصول هذه الزوارق الثلاثة، مشيرًا أنها ستستكمل منظومة الزوارق السريعة وصولها خلال الأشهر القادمة، وستسهم هذه الزوارق في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.

وقال: أصبحنا نرى الآن بوادر مشاريع القوات البحرية الضخمة والكبيرة، وهذه أولى ثمارها إن شاء الله، حيث إنه خلال الشهر القادم بحول الله ستستقبل القوات البحرية الملكية السعودية عددًا من الطائرات العامودية القتالية متعددة المهام التي سيعمل بعضها في الأسطول الشرقي والتي ستكون داعمة بشكل كبير للجاهزية القتالية للقوات البحرية.

قائد القوات البحرية الملكية السعودية مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تستقبل الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة للقوات البحرية
سبق

رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اليوم حفل استقبال الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم لما تتميز به من إمكانات عالية جداً.

وأوضح قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي في كلمة ألقاھا خلال حفل الاستقبال، أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع، وذلك بوصول الدفعة الأولى من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة وقواتنا البحریة بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة.

وأضاف أن ما وضع بين أيدي ضباط وأفراد القوات المسلحة من معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة يتطلب المحافظة عليها بالاستخدام الأمثل، وتطبيق أسس الصيانة لضمان الاستدامة، كما نوه بالحرص على التدريب المستمر، وذلك لتحقيق الجاهزية المطلوبة لتنفيذ المهام بالشكل الصحيح واليقظة التامة في مناطق العمليات التي ستعمل بها هذه الزوارق، وردع أي تهديد للمصالح الاستراتيجية للمملكة.

كما أعرب الفريق الغفيلي عن سعادته بوصول هذه الزوارق الثلاثة، مشيرًا أنها ستستكمل منظومة الزوارق السريعة وصولها خلال الأشهر القادمة، وستسهم هذه الزوارق في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.

وقال: أصبحنا نرى الآن بوادر مشاريع القوات البحرية الضخمة والكبيرة، وهذه أولى ثمارها إن شاء الله، حيث إنه خلال الشهر القادم بحول الله ستستقبل القوات البحرية الملكية السعودية عددًا من الطائرات العامودية القتالية متعددة المهام التي سيعمل بعضها في الأسطول الشرقي والتي ستكون داعمة بشكل كبير للجاهزية القتالية للقوات البحرية.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
06:16 PM

المملكة تستقبل الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة للقوات البحرية

في إطار التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اليوم حفل استقبال الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم لما تتميز به من إمكانات عالية جداً.

وأوضح قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي في كلمة ألقاھا خلال حفل الاستقبال، أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع، وذلك بوصول الدفعة الأولى من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة وقواتنا البحریة بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة.

وأضاف أن ما وضع بين أيدي ضباط وأفراد القوات المسلحة من معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة يتطلب المحافظة عليها بالاستخدام الأمثل، وتطبيق أسس الصيانة لضمان الاستدامة، كما نوه بالحرص على التدريب المستمر، وذلك لتحقيق الجاهزية المطلوبة لتنفيذ المهام بالشكل الصحيح واليقظة التامة في مناطق العمليات التي ستعمل بها هذه الزوارق، وردع أي تهديد للمصالح الاستراتيجية للمملكة.

كما أعرب الفريق الغفيلي عن سعادته بوصول هذه الزوارق الثلاثة، مشيرًا أنها ستستكمل منظومة الزوارق السريعة وصولها خلال الأشهر القادمة، وستسهم هذه الزوارق في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.

وقال: أصبحنا نرى الآن بوادر مشاريع القوات البحرية الضخمة والكبيرة، وهذه أولى ثمارها إن شاء الله، حيث إنه خلال الشهر القادم بحول الله ستستقبل القوات البحرية الملكية السعودية عددًا من الطائرات العامودية القتالية متعددة المهام التي سيعمل بعضها في الأسطول الشرقي والتي ستكون داعمة بشكل كبير للجاهزية القتالية للقوات البحرية.

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