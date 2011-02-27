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بريطانيا تهدد بضربات جوية ضد قوات الأسد إذا ثبت استخدامها الكيماوي

"جونسون": إذا علمنا أن هذا حدث وأثبتناه فسنبحث الأمر بجدية

توعد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بأن بلاده قد تشارك في الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحكومة السورية، إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية: إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه؛ فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية.

وكانت واشنطن قد شنت ضربة صاروخية على مطار الشعيرات السوري باستخدام 59 صاروخ "كروز" من طراز "توماهوك"؛ رداً على هجوم كيميائي بغاز "السارين" على منطقة خان شيخون في 4 أبريل 2017.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق أنها لا تزال مستعدة لمعاقبة الأطراف التي يثبت أنها استخدمت الكيماوي في سوريا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أكدت -في وقت سابق- استخدام "السارين" في هجوم أبريل على خان شيخون، الذي أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية؛ في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تهدد بضربات جوية ضد قوات الأسد إذا ثبت استخدامها الكيماوي
سبق

توعد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بأن بلاده قد تشارك في الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحكومة السورية، إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية: إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه؛ فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية.

وكانت واشنطن قد شنت ضربة صاروخية على مطار الشعيرات السوري باستخدام 59 صاروخ "كروز" من طراز "توماهوك"؛ رداً على هجوم كيميائي بغاز "السارين" على منطقة خان شيخون في 4 أبريل 2017.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق أنها لا تزال مستعدة لمعاقبة الأطراف التي يثبت أنها استخدمت الكيماوي في سوريا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أكدت -في وقت سابق- استخدام "السارين" في هجوم أبريل على خان شيخون، الذي أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية؛ في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:38 PM

بريطانيا تهدد بضربات جوية ضد قوات الأسد إذا ثبت استخدامها الكيماوي

"جونسون": إذا علمنا أن هذا حدث وأثبتناه فسنبحث الأمر بجدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توعد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بأن بلاده قد تشارك في الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحكومة السورية، إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية: إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه؛ فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية.

وكانت واشنطن قد شنت ضربة صاروخية على مطار الشعيرات السوري باستخدام 59 صاروخ "كروز" من طراز "توماهوك"؛ رداً على هجوم كيميائي بغاز "السارين" على منطقة خان شيخون في 4 أبريل 2017.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق أنها لا تزال مستعدة لمعاقبة الأطراف التي يثبت أنها استخدمت الكيماوي في سوريا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أكدت -في وقت سابق- استخدام "السارين" في هجوم أبريل على خان شيخون، الذي أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية؛ في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه.

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