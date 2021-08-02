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في 6 أشهر.. 108 آلاف فحص مخبري وإشعاعي بمستشفى أحد المسارحة

ضمن جهود أقسام الأشعة والمختبر للرقي بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين

أجرى قسم المختبر والأشعة بمستشفى أحد المسارحة العام، 108278 فحصًا مخبريًّا وإشعاعيًّا خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد الفحوصات المخبرية بلغت 86384؛ فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 21894 خلال الفترة ذاتها.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقدّمها أقسام الأشعة والمختبر في المستشفيات للرقي بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

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في 6 أشهر.. 108 آلاف فحص مخبري وإشعاعي بمستشفى أحد المسارحة
سبق

أجرى قسم المختبر والأشعة بمستشفى أحد المسارحة العام، 108278 فحصًا مخبريًّا وإشعاعيًّا خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد الفحوصات المخبرية بلغت 86384؛ فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 21894 خلال الفترة ذاتها.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقدّمها أقسام الأشعة والمختبر في المستشفيات للرقي بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
01:20 PM

في 6 أشهر.. 108 آلاف فحص مخبري وإشعاعي بمستشفى أحد المسارحة

ضمن جهود أقسام الأشعة والمختبر للرقي بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أجرى قسم المختبر والأشعة بمستشفى أحد المسارحة العام، 108278 فحصًا مخبريًّا وإشعاعيًّا خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد الفحوصات المخبرية بلغت 86384؛ فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 21894 خلال الفترة ذاتها.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقدّمها أقسام الأشعة والمختبر في المستشفيات للرقي بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

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