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مقتل 8 من أفراد الجيش المصري في عمليات ضد "داعش"

معظم الاشتباكات مع التنظيم جرت في شمال سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل ثمانية من أفرادها في عمليات لمكافحة الإرهاب.

وأفادت القوات المسلحة في بيان نقلته "رويترز" بأن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الماضية.

ولم يتضح ما إذا كان كل الجنود قُتلوا هناك أم في مناطق أخرى مختلفة.

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مقتل 8 من أفراد الجيش المصري في عمليات ضد "داعش"
سبق

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل ثمانية من أفرادها في عمليات لمكافحة الإرهاب.

وأفادت القوات المسلحة في بيان نقلته "رويترز" بأن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الماضية.

ولم يتضح ما إذا كان كل الجنود قُتلوا هناك أم في مناطق أخرى مختلفة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
06:21 PM

مقتل 8 من أفراد الجيش المصري في عمليات ضد "داعش"

معظم الاشتباكات مع التنظيم جرت في شمال سيناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل ثمانية من أفرادها في عمليات لمكافحة الإرهاب.

وأفادت القوات المسلحة في بيان نقلته "رويترز" بأن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الماضية.

ولم يتضح ما إذا كان كل الجنود قُتلوا هناك أم في مناطق أخرى مختلفة.

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