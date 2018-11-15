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نادي الإبل يعلن شروط التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز للمزاين.. هنا التفاصيل

"ابن حثلين" أعلن موعد إقامة المهرجان في نسخته الثالثة في 30 جمادى الأولى

أعلن نادي الإبل شروط التسجيل الخاصة بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل لهذا العام.

وحدد نادي الإبل مساء اليوم الخميس إجراءات التسجيل في جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل وشروط التسجيل والمشاركة وشروط الفحص والترقيم والشروط العامة للجائزة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة في تاريخ 30 جمادى الأولى 1440هـ بعد تأجيل موعده السابق الذي تزامن مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

هنا التفاصيل شروط التسجيل في الجائزة
http://camelclub.sa/MAZYEEN.pdf

نادي الإبل جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الإبل يعلن شروط التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز للمزاين.. هنا التفاصيل
سبق

أعلن نادي الإبل شروط التسجيل الخاصة بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل لهذا العام.

وحدد نادي الإبل مساء اليوم الخميس إجراءات التسجيل في جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل وشروط التسجيل والمشاركة وشروط الفحص والترقيم والشروط العامة للجائزة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة في تاريخ 30 جمادى الأولى 1440هـ بعد تأجيل موعده السابق الذي تزامن مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

هنا التفاصيل شروط التسجيل في الجائزة
http://camelclub.sa/MAZYEEN.pdf

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:55 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
01:29 AM

نادي الإبل يعلن شروط التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز للمزاين.. هنا التفاصيل

"ابن حثلين" أعلن موعد إقامة المهرجان في نسخته الثالثة في 30 جمادى الأولى

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,857

أعلن نادي الإبل شروط التسجيل الخاصة بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل لهذا العام.

وحدد نادي الإبل مساء اليوم الخميس إجراءات التسجيل في جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل وشروط التسجيل والمشاركة وشروط الفحص والترقيم والشروط العامة للجائزة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة في تاريخ 30 جمادى الأولى 1440هـ بعد تأجيل موعده السابق الذي تزامن مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

هنا التفاصيل شروط التسجيل في الجائزة
http://camelclub.sa/MAZYEEN.pdf

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