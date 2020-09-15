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"خريص".. ثاني منشأة تابعة لأرامكو تدخل ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية

يعد أكبر حقل نفط ذكي في العالم

أُعلن أمس، عن إدراج منشأة خريص ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية، لتكون بذلك المنشأة الثانية التابعة لأرامكو السعودية، التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويأتي ذلك في خطوة جديدة تؤكّد النجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها أرامكو السعودية.

وقال رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: إن "هذا التكريم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يتوّج جهود أرامكو السعودية في اعتماد حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تواصل أرامكو السعودية تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات قطاع الطاقة".

وأضاف: "ما تحقق من مكاسب كبيرة في منشأة خريص من حيث الكفاءة والسلامة والأداء البيئي شاهد على ذلك".

وتابع: "يعد خريص أكبر حقل نفط ذكي في العالم يسخّر التقنية المتقدمة في تحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات، كما أن إدراج منشأة خريص في قائمة المنارات الصناعية في ذكرى مرور سنة على حادث الهجوم الذي تعرضت له المعامل، يبرهن على قدرة فريق العمل على تحقيق أكبر الإنجازات العالمية بالرغم من أصعب الظروف".

ومنشأة خريص هي واحدة من 10 منشآت تمت إضافتها إلى قائمة "المنارات الصناعية" العالمية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 منشأة من جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بعد إدراج معمل غاز العثمانية في عام 2019م، مما يعني أن أرامكو السعودية هي واحدة من تسع شركات فقط ممثلة في الشبكة بأكثر من منشأة واحدة، وهي كذلك شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خريص".. ثاني منشأة تابعة لأرامكو تدخل ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية
سبق

أُعلن أمس، عن إدراج منشأة خريص ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية، لتكون بذلك المنشأة الثانية التابعة لأرامكو السعودية، التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويأتي ذلك في خطوة جديدة تؤكّد النجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها أرامكو السعودية.

وقال رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: إن "هذا التكريم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يتوّج جهود أرامكو السعودية في اعتماد حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تواصل أرامكو السعودية تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات قطاع الطاقة".

وأضاف: "ما تحقق من مكاسب كبيرة في منشأة خريص من حيث الكفاءة والسلامة والأداء البيئي شاهد على ذلك".

وتابع: "يعد خريص أكبر حقل نفط ذكي في العالم يسخّر التقنية المتقدمة في تحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات، كما أن إدراج منشأة خريص في قائمة المنارات الصناعية في ذكرى مرور سنة على حادث الهجوم الذي تعرضت له المعامل، يبرهن على قدرة فريق العمل على تحقيق أكبر الإنجازات العالمية بالرغم من أصعب الظروف".

ومنشأة خريص هي واحدة من 10 منشآت تمت إضافتها إلى قائمة "المنارات الصناعية" العالمية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 منشأة من جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بعد إدراج معمل غاز العثمانية في عام 2019م، مما يعني أن أرامكو السعودية هي واحدة من تسع شركات فقط ممثلة في الشبكة بأكثر من منشأة واحدة، وهي كذلك شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
06:14 PM

"خريص".. ثاني منشأة تابعة لأرامكو تدخل ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية

يعد أكبر حقل نفط ذكي في العالم

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حامد العلي - الظهران
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أُعلن أمس، عن إدراج منشأة خريص ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية، لتكون بذلك المنشأة الثانية التابعة لأرامكو السعودية، التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويأتي ذلك في خطوة جديدة تؤكّد النجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها أرامكو السعودية.

وقال رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: إن "هذا التكريم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يتوّج جهود أرامكو السعودية في اعتماد حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تواصل أرامكو السعودية تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات قطاع الطاقة".

وأضاف: "ما تحقق من مكاسب كبيرة في منشأة خريص من حيث الكفاءة والسلامة والأداء البيئي شاهد على ذلك".

وتابع: "يعد خريص أكبر حقل نفط ذكي في العالم يسخّر التقنية المتقدمة في تحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات، كما أن إدراج منشأة خريص في قائمة المنارات الصناعية في ذكرى مرور سنة على حادث الهجوم الذي تعرضت له المعامل، يبرهن على قدرة فريق العمل على تحقيق أكبر الإنجازات العالمية بالرغم من أصعب الظروف".

ومنشأة خريص هي واحدة من 10 منشآت تمت إضافتها إلى قائمة "المنارات الصناعية" العالمية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 منشأة من جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بعد إدراج معمل غاز العثمانية في عام 2019م، مما يعني أن أرامكو السعودية هي واحدة من تسع شركات فقط ممثلة في الشبكة بأكثر من منشأة واحدة، وهي كذلك شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

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