الأمطار تواعد تبوك.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، بهطول أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيَّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظات: البدع وتيماء وحقل ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، بهطول أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيَّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظات: البدع وتيماء وحقل ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، بهطول أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيَّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظات: البدع وتيماء وحقل ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، بهطول أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيَّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظات: البدع وتيماء وحقل ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.