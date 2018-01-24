"الدفاع" تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.. وهذه هي الشروط

على وظائف عسكرية.. اعتباراً من يوم الأحد القادم

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1440/05/21هـ .

ودعت الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط التالي : ‏https://tajnid.mod.gov.sa.