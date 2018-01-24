النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع" تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.. وهذه هي الشروط

على وظائف عسكرية.. اعتباراً من يوم الأحد القادم

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1440/05/21هـ .

ودعت الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط التالي : ‏https://tajnid.mod.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع" تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.. وهذه هي الشروط
سبق

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1440/05/21هـ .

ودعت الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط التالي : ‏https://tajnid.mod.gov.sa.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
04:52 PM
اخر تعديل
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
05:24 PM

"الدفاع" تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.. وهذه هي الشروط

على وظائف عسكرية.. اعتباراً من يوم الأحد القادم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,050

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1440/05/21هـ .

ودعت الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط التالي : ‏https://tajnid.mod.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,759
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,433
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,610
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,549

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة