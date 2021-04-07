النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

تشغيل عمليات جراحة اليوم الواحد بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع

بطاقة استيعابية 10 أسرة قابلة للزيادة عند الحاجة ويسهم في تقليل مدة الانتظار

أكد المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية أنه تم تشغيل برنامج جراحة اليوم الواحد وهو أحد البرامج العالمية التي تواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لأداء أقسام الجراحة.

يأتي ذلك بطاقة استيعابية 10 أسرة قابلة للزيادة عند الحاجة، حيث يساعد هذا البرنامج في استيعاب عدد أكبر من العمليات الجراحية دون الحاجة إلى التنويم الداخلي.

ويتميز البرنامج بتقليل نسبة حدوث الالتهابات وانتقال العدوى وخصوصاً عدوى المستشفيات لاسيما في ظل جائحة كورونا كما يساهم في تقليل مدة الانتظار إضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والمساندة المرتبطة بالتنويم الداخلي بالإضافة الى العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والحفاظ على وقت المريض والتزاماته الأسرية وكذلك الوظيفية.


جدير بالذكر بأن هذه الخدمات تأتي في إطار تحسين كفاءة التشغيل الطبي بما يخدم تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية والمناطق المجاورة لها وتطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تشغيل عمليات جراحة اليوم الواحد بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع
سبق

أكد المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية أنه تم تشغيل برنامج جراحة اليوم الواحد وهو أحد البرامج العالمية التي تواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لأداء أقسام الجراحة.

يأتي ذلك بطاقة استيعابية 10 أسرة قابلة للزيادة عند الحاجة، حيث يساعد هذا البرنامج في استيعاب عدد أكبر من العمليات الجراحية دون الحاجة إلى التنويم الداخلي.

ويتميز البرنامج بتقليل نسبة حدوث الالتهابات وانتقال العدوى وخصوصاً عدوى المستشفيات لاسيما في ظل جائحة كورونا كما يساهم في تقليل مدة الانتظار إضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والمساندة المرتبطة بالتنويم الداخلي بالإضافة الى العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والحفاظ على وقت المريض والتزاماته الأسرية وكذلك الوظيفية.


جدير بالذكر بأن هذه الخدمات تأتي في إطار تحسين كفاءة التشغيل الطبي بما يخدم تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية والمناطق المجاورة لها وتطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:27 PM

تشغيل عمليات جراحة اليوم الواحد بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع

بطاقة استيعابية 10 أسرة قابلة للزيادة عند الحاجة ويسهم في تقليل مدة الانتظار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
132

أكد المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية أنه تم تشغيل برنامج جراحة اليوم الواحد وهو أحد البرامج العالمية التي تواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لأداء أقسام الجراحة.

يأتي ذلك بطاقة استيعابية 10 أسرة قابلة للزيادة عند الحاجة، حيث يساعد هذا البرنامج في استيعاب عدد أكبر من العمليات الجراحية دون الحاجة إلى التنويم الداخلي.

ويتميز البرنامج بتقليل نسبة حدوث الالتهابات وانتقال العدوى وخصوصاً عدوى المستشفيات لاسيما في ظل جائحة كورونا كما يساهم في تقليل مدة الانتظار إضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والمساندة المرتبطة بالتنويم الداخلي بالإضافة الى العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والحفاظ على وقت المريض والتزاماته الأسرية وكذلك الوظيفية.


جدير بالذكر بأن هذه الخدمات تأتي في إطار تحسين كفاءة التشغيل الطبي بما يخدم تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية والمناطق المجاورة لها وتطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,937
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,206

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة