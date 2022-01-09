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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. عسير وتبوك والباحة بمرمى تنبيهات "الأرصاد"

حالات تضم محافظات ومراكز وتتفاوت في أوقاتها.. بعضها يستمر لـ 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهات عدة لكل من مناطق تبوك والباحة وعسير، تكشف عن طبيعة الأحوال الجوية.

وفي التفاصيل، نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكون أمطار رعدية على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، وحقل، والبدع، ومراكز علقان ومقنا، وحالة عمار، وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وفي الباحة، نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على المنطقة مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية على مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. عسير وتبوك والباحة بمرمى تنبيهات "الأرصاد"
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهات عدة لكل من مناطق تبوك والباحة وعسير، تكشف عن طبيعة الأحوال الجوية.

وفي التفاصيل، نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكون أمطار رعدية على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، وحقل، والبدع، ومراكز علقان ومقنا، وحالة عمار، وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وفي الباحة، نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على المنطقة مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية على مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:02 PM

هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. عسير وتبوك والباحة بمرمى تنبيهات "الأرصاد"

حالات تضم محافظات ومراكز وتتفاوت في أوقاتها.. بعضها يستمر لـ 11 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهات عدة لكل من مناطق تبوك والباحة وعسير، تكشف عن طبيعة الأحوال الجوية.

وفي التفاصيل، نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكون أمطار رعدية على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، وحقل، والبدع، ومراكز علقان ومقنا، وحالة عمار، وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وفي الباحة، نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على المنطقة مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية على مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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142 مليون ..

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