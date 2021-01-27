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مركز التنمية المستدامة بـ"غرفة الرياض" يشارك مجتمعياً مع برنامج "تم"

"العقيلي": سعداء جداً لنتكامل معهم في صناعة أثر مستدام على المجتمع في أغلى وطن

أعلن مركز التنمية المستدامة بغرفة الرياض، مشاركته مع البرنامج الاجتماعي الشهير "تم"، الذي تعرضه القناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي، ليتكامل معهم في دعم الارتقاء بالعمل التنموي المجتمعي بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تكامل مع الإعلام للإسهام بالارتقاء بالعمل التنموي ذي الأثر المجتمعي المستدام.

من جانبه، قال الإعلامي خالد العقيلي: "سعيد جداً بتفاعل مركز التنمية المستدامة في أن يكونوا شركاء لـ"برنامج تم" في مبادراته الإعلامية وتكاملهم معنا لإبراز قصص نجاح وطنية تستحق أن تمكّن لتقوم بدورها المجتمعي التنموي ونتكامل معهم في صناعة أثر مستدام على المجتمع في أغلى وطن".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز التنمية المستدامة بـ"غرفة الرياض" يشارك مجتمعياً مع برنامج "تم"
سبق

أعلن مركز التنمية المستدامة بغرفة الرياض، مشاركته مع البرنامج الاجتماعي الشهير "تم"، الذي تعرضه القناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي، ليتكامل معهم في دعم الارتقاء بالعمل التنموي المجتمعي بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تكامل مع الإعلام للإسهام بالارتقاء بالعمل التنموي ذي الأثر المجتمعي المستدام.

من جانبه، قال الإعلامي خالد العقيلي: "سعيد جداً بتفاعل مركز التنمية المستدامة في أن يكونوا شركاء لـ"برنامج تم" في مبادراته الإعلامية وتكاملهم معنا لإبراز قصص نجاح وطنية تستحق أن تمكّن لتقوم بدورها المجتمعي التنموي ونتكامل معهم في صناعة أثر مستدام على المجتمع في أغلى وطن".

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:33 PM

مركز التنمية المستدامة بـ"غرفة الرياض" يشارك مجتمعياً مع برنامج "تم"

"العقيلي": سعداء جداً لنتكامل معهم في صناعة أثر مستدام على المجتمع في أغلى وطن

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ياسر العتيبي - الرياض
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أعلن مركز التنمية المستدامة بغرفة الرياض، مشاركته مع البرنامج الاجتماعي الشهير "تم"، الذي تعرضه القناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي، ليتكامل معهم في دعم الارتقاء بالعمل التنموي المجتمعي بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تكامل مع الإعلام للإسهام بالارتقاء بالعمل التنموي ذي الأثر المجتمعي المستدام.

من جانبه، قال الإعلامي خالد العقيلي: "سعيد جداً بتفاعل مركز التنمية المستدامة في أن يكونوا شركاء لـ"برنامج تم" في مبادراته الإعلامية وتكاملهم معنا لإبراز قصص نجاح وطنية تستحق أن تمكّن لتقوم بدورها المجتمعي التنموي ونتكامل معهم في صناعة أثر مستدام على المجتمع في أغلى وطن".

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