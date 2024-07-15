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والدة طفلة يمنية تناشد ولي العهد علاج ابنتها في المملكة

تشكو من ضمور في المخ ناتج عن نقص بالأوكسجين

ناشدت والدة طفلة يمنية تبلغ من العمر عامين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، علاج ابنتها من ضمور في الدماغ ناتج عن نقص في الأوكسجين منذ أن كانت في الشهر الثامن من عمرها.

وقالت الأم: إن الأطباء في الجمهورية اليمنية أجمعوا على أن علاجها ممكن في خارج البلاد.

وأعربت عن أملها في الله ثم في سمو ولي العهد لعلاج ابنتها في أحد المستشفيات المتخصصة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والدة طفلة يمنية تناشد ولي العهد علاج ابنتها في المملكة
سبق

ناشدت والدة طفلة يمنية تبلغ من العمر عامين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، علاج ابنتها من ضمور في الدماغ ناتج عن نقص في الأوكسجين منذ أن كانت في الشهر الثامن من عمرها.

وقالت الأم: إن الأطباء في الجمهورية اليمنية أجمعوا على أن علاجها ممكن في خارج البلاد.

وأعربت عن أملها في الله ثم في سمو ولي العهد لعلاج ابنتها في أحد المستشفيات المتخصصة في المملكة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
04:47 PM

والدة طفلة يمنية تناشد ولي العهد علاج ابنتها في المملكة

تشكو من ضمور في المخ ناتج عن نقص بالأوكسجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناشدت والدة طفلة يمنية تبلغ من العمر عامين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، علاج ابنتها من ضمور في الدماغ ناتج عن نقص في الأوكسجين منذ أن كانت في الشهر الثامن من عمرها.

وقالت الأم: إن الأطباء في الجمهورية اليمنية أجمعوا على أن علاجها ممكن في خارج البلاد.

وأعربت عن أملها في الله ثم في سمو ولي العهد لعلاج ابنتها في أحد المستشفيات المتخصصة في المملكة.

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