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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.

وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف
سبق

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.

وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:48 PM

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.

وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.

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