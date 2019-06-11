كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.

وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.