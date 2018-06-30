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برعاية سمو ولي العهد .. اتحاد الهجن يطلق شعار وبرنامج مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

يجمع بين رمزية الهجن مع ورد الطائف

أطلق الاتحاد السعودي للهجن اليوم شعار وبرنامج مهرجان ولي العهد للهجن المقرر إقامته في ميدان محافظة الطائف للهجن خلال الفترة من يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 من المحرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله - .

وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن أن شعار المهرجان يجمع بين رمزية الهجن مع ورد الطائف، مبينًا أن عدد الأشواط التي تم تخصيصها لسباقات الهجن في المهرجان بلغت 658 شوطًا، حيث البداية مع الأشواط التنشيطية يليها الإنتاج ثم الماراثون بشوطين وتختتم بالأشواط بالختامية للمهرجان.

ومن المقرر انطلاق الأشواط يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ الموافق 11 أغسطس 2018م تتنافس فيها فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل، زمول وسودانيات"، على العديد من الجوائز القيمة.

وبحسب البيان فإن المهرجان سيشهد خلال الفترة من 6 من المحرم 1440 هـ الموافق 16 سبتمبر 2018م وحتى نهايته العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي سيتخللها عقد ورش عمل تثقيفية وتوعوية للملاك والمهتمين برياضة الهجن، إلى جانب إقامة معرض للصور والفنون التشكيلية بمشاركة أبرز الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين.

كما سيشهد المهرجان مشاركة اتحاد الرياضة المجتمعية بفعاليات رياضية متنوعة، بالإضافة إلى الفرق الشعبية التي ستقدم عروضًا للفنون الشعبية بجميع أنواعها.

وأفاد البيان بأنه سيُقام على أرض المهرجان فعاليات عامة للأسر المنتجة والعائلات، إلى جانب معرض متخصص بمنتجات ومقتنيات الهجن وشركات التغذية والبيطرة.

وأكد بيان المركز الإعلامي أنه تم البدء بإعداد الخطة التأهيلية الكاملة لميدان الطائف بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذه المناسبة الغالية .

ودعا المركز الإعلامي الجميع لزيارة الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للهجن عبر تويتر @scrfsa للاطلاع على البرنامج بشكل مفصل.

مهرجان ولي العهد للهجن مهرجان الهجن الاتحاد السعودي للهجن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية سمو ولي العهد .. اتحاد الهجن يطلق شعار وبرنامج مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
سبق

أطلق الاتحاد السعودي للهجن اليوم شعار وبرنامج مهرجان ولي العهد للهجن المقرر إقامته في ميدان محافظة الطائف للهجن خلال الفترة من يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 من المحرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله - .

وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن أن شعار المهرجان يجمع بين رمزية الهجن مع ورد الطائف، مبينًا أن عدد الأشواط التي تم تخصيصها لسباقات الهجن في المهرجان بلغت 658 شوطًا، حيث البداية مع الأشواط التنشيطية يليها الإنتاج ثم الماراثون بشوطين وتختتم بالأشواط بالختامية للمهرجان.

ومن المقرر انطلاق الأشواط يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ الموافق 11 أغسطس 2018م تتنافس فيها فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل، زمول وسودانيات"، على العديد من الجوائز القيمة.

وبحسب البيان فإن المهرجان سيشهد خلال الفترة من 6 من المحرم 1440 هـ الموافق 16 سبتمبر 2018م وحتى نهايته العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي سيتخللها عقد ورش عمل تثقيفية وتوعوية للملاك والمهتمين برياضة الهجن، إلى جانب إقامة معرض للصور والفنون التشكيلية بمشاركة أبرز الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين.

كما سيشهد المهرجان مشاركة اتحاد الرياضة المجتمعية بفعاليات رياضية متنوعة، بالإضافة إلى الفرق الشعبية التي ستقدم عروضًا للفنون الشعبية بجميع أنواعها.

وأفاد البيان بأنه سيُقام على أرض المهرجان فعاليات عامة للأسر المنتجة والعائلات، إلى جانب معرض متخصص بمنتجات ومقتنيات الهجن وشركات التغذية والبيطرة.

وأكد بيان المركز الإعلامي أنه تم البدء بإعداد الخطة التأهيلية الكاملة لميدان الطائف بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذه المناسبة الغالية .

ودعا المركز الإعلامي الجميع لزيارة الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للهجن عبر تويتر @scrfsa للاطلاع على البرنامج بشكل مفصل.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
09:14 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:25 AM

برعاية سمو ولي العهد .. اتحاد الهجن يطلق شعار وبرنامج مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

يجمع بين رمزية الهجن مع ورد الطائف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلق الاتحاد السعودي للهجن اليوم شعار وبرنامج مهرجان ولي العهد للهجن المقرر إقامته في ميدان محافظة الطائف للهجن خلال الفترة من يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 من المحرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله - .

وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن أن شعار المهرجان يجمع بين رمزية الهجن مع ورد الطائف، مبينًا أن عدد الأشواط التي تم تخصيصها لسباقات الهجن في المهرجان بلغت 658 شوطًا، حيث البداية مع الأشواط التنشيطية يليها الإنتاج ثم الماراثون بشوطين وتختتم بالأشواط بالختامية للمهرجان.

ومن المقرر انطلاق الأشواط يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ الموافق 11 أغسطس 2018م تتنافس فيها فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل، زمول وسودانيات"، على العديد من الجوائز القيمة.

وبحسب البيان فإن المهرجان سيشهد خلال الفترة من 6 من المحرم 1440 هـ الموافق 16 سبتمبر 2018م وحتى نهايته العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي سيتخللها عقد ورش عمل تثقيفية وتوعوية للملاك والمهتمين برياضة الهجن، إلى جانب إقامة معرض للصور والفنون التشكيلية بمشاركة أبرز الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين.

كما سيشهد المهرجان مشاركة اتحاد الرياضة المجتمعية بفعاليات رياضية متنوعة، بالإضافة إلى الفرق الشعبية التي ستقدم عروضًا للفنون الشعبية بجميع أنواعها.

وأفاد البيان بأنه سيُقام على أرض المهرجان فعاليات عامة للأسر المنتجة والعائلات، إلى جانب معرض متخصص بمنتجات ومقتنيات الهجن وشركات التغذية والبيطرة.

وأكد بيان المركز الإعلامي أنه تم البدء بإعداد الخطة التأهيلية الكاملة لميدان الطائف بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذه المناسبة الغالية .

ودعا المركز الإعلامي الجميع لزيارة الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للهجن عبر تويتر @scrfsa للاطلاع على البرنامج بشكل مفصل.

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