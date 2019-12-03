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إعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية برياض الخبراء

"العريني" رئيسًا و"الدواس" نائبًا له و"الغنام" أمينًا للصندوق.. لـ4 سنوات

شَهِد يوم أمس تنفيذَ المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت على تشكيل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رياض الخبراء بالقصيم لمدة أربع سنوات، واختير عبدالرحمن عبدالله العريني رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد بن إبراهيم الدواس نائبًا للرئيس، ومحمد بن عبدالله الغنام أمينًا للصندوق.

وضم المجلس في عضويته كلًا من: (عبدالرحمن بن محمد المحيسن، وعبدالله محيسن المحيسن، وعبدالمحسن بن حماد الحماد، وعزام بن عبدالرحمن السحيباني، ومحمد بن عبدالرحمن المحيسن، ومحمد بن مضحي الحربي، ومحمد بن منصور الوهيبي، وهاني بن ناصر العريني).

وعبّر رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن العريني، عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة السابق، متمنيًا لأعضاء المجلس الجديد التوفيق والسداد.

لجنة التنمية الاجتماعية رياض الخبراء القصيم

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إعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية برياض الخبراء
سبق

شَهِد يوم أمس تنفيذَ المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت على تشكيل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رياض الخبراء بالقصيم لمدة أربع سنوات، واختير عبدالرحمن عبدالله العريني رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد بن إبراهيم الدواس نائبًا للرئيس، ومحمد بن عبدالله الغنام أمينًا للصندوق.

وضم المجلس في عضويته كلًا من: (عبدالرحمن بن محمد المحيسن، وعبدالله محيسن المحيسن، وعبدالمحسن بن حماد الحماد، وعزام بن عبدالرحمن السحيباني، ومحمد بن عبدالرحمن المحيسن، ومحمد بن مضحي الحربي، ومحمد بن منصور الوهيبي، وهاني بن ناصر العريني).

وعبّر رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن العريني، عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة السابق، متمنيًا لأعضاء المجلس الجديد التوفيق والسداد.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:05 PM

إعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية برياض الخبراء

"العريني" رئيسًا و"الدواس" نائبًا له و"الغنام" أمينًا للصندوق.. لـ4 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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شَهِد يوم أمس تنفيذَ المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت على تشكيل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رياض الخبراء بالقصيم لمدة أربع سنوات، واختير عبدالرحمن عبدالله العريني رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد بن إبراهيم الدواس نائبًا للرئيس، ومحمد بن عبدالله الغنام أمينًا للصندوق.

وضم المجلس في عضويته كلًا من: (عبدالرحمن بن محمد المحيسن، وعبدالله محيسن المحيسن، وعبدالمحسن بن حماد الحماد، وعزام بن عبدالرحمن السحيباني، ومحمد بن عبدالرحمن المحيسن، ومحمد بن مضحي الحربي، ومحمد بن منصور الوهيبي، وهاني بن ناصر العريني).

وعبّر رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن العريني، عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة السابق، متمنيًا لأعضاء المجلس الجديد التوفيق والسداد.

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