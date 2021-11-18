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"صقور السعودية" يشارك بـ7 طائرات "هوك" في "دبي الدولي للطيران"

الفريق يبرز الاحترافية والتطور اللذين بلغهما طيارو القوات الجوية الملكية

شارك فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية في معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستضيفه "مطار آل مكتوم الدولي" خلال الفترة بين 17 إلى 21 نوفمبر الحالي، وذلك بسبع طائرات من نوع "هوك" بكامل طواقمها الجوية والفنية.

وتفصيلاً، يسعى الفريق من خلال تلك المشاركة إلى إبراز التطور والاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية.

ويستخدم الفريق طائرة "الهوك" بريطانية الصنع التي تُستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتُعتبر من أفضل الطائرات في العالم للقيام بهذه المهمة نظرًا لحجمها المناسب، وخفة حركتها، وقد عُدلت داخليًّا وخارجيا لتناسب مهمة العروض الجوية، كما طُليت باللونَيْن الأخضر والأبيض تيمنًا بلونَيْ عَلَم السعودية.

فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية معرض دبي الدولي للطيران مطار آل مكتوم الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صقور السعودية" يشارك بـ7 طائرات "هوك" في "دبي الدولي للطيران"
سبق

شارك فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية في معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستضيفه "مطار آل مكتوم الدولي" خلال الفترة بين 17 إلى 21 نوفمبر الحالي، وذلك بسبع طائرات من نوع "هوك" بكامل طواقمها الجوية والفنية.

وتفصيلاً، يسعى الفريق من خلال تلك المشاركة إلى إبراز التطور والاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية.

ويستخدم الفريق طائرة "الهوك" بريطانية الصنع التي تُستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتُعتبر من أفضل الطائرات في العالم للقيام بهذه المهمة نظرًا لحجمها المناسب، وخفة حركتها، وقد عُدلت داخليًّا وخارجيا لتناسب مهمة العروض الجوية، كما طُليت باللونَيْن الأخضر والأبيض تيمنًا بلونَيْ عَلَم السعودية.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
12:04 AM

"صقور السعودية" يشارك بـ7 طائرات "هوك" في "دبي الدولي للطيران"

الفريق يبرز الاحترافية والتطور اللذين بلغهما طيارو القوات الجوية الملكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية في معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستضيفه "مطار آل مكتوم الدولي" خلال الفترة بين 17 إلى 21 نوفمبر الحالي، وذلك بسبع طائرات من نوع "هوك" بكامل طواقمها الجوية والفنية.

وتفصيلاً، يسعى الفريق من خلال تلك المشاركة إلى إبراز التطور والاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية.

ويستخدم الفريق طائرة "الهوك" بريطانية الصنع التي تُستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتُعتبر من أفضل الطائرات في العالم للقيام بهذه المهمة نظرًا لحجمها المناسب، وخفة حركتها، وقد عُدلت داخليًّا وخارجيا لتناسب مهمة العروض الجوية، كما طُليت باللونَيْن الأخضر والأبيض تيمنًا بلونَيْ عَلَم السعودية.

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