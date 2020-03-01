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الجيش التركي يُسقط طائرتَين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق إدلب

الطيّاران هبطا بالمظلّات دون إصابات

أسقط الجيش التركي، اليوم (الأحد)، طائرتين حربيتين تابعتين للنظام السوري في منطقة إدلب شمال غرب سوريا؛ حسبما أوردت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام.

وذكرت وسائل إعلام النظام أن "الطيارين هبطا بالمظلات من دون إصابات".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومتحدث باسم الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، بأن الطائرتين المدمرتين من طراز سوخوي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش التركي يُسقط طائرتَين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق إدلب
سبق

أسقط الجيش التركي، اليوم (الأحد)، طائرتين حربيتين تابعتين للنظام السوري في منطقة إدلب شمال غرب سوريا؛ حسبما أوردت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام.

وذكرت وسائل إعلام النظام أن "الطيارين هبطا بالمظلات من دون إصابات".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومتحدث باسم الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، بأن الطائرتين المدمرتين من طراز سوخوي.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:50 PM

الجيش التركي يُسقط طائرتَين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق إدلب

الطيّاران هبطا بالمظلّات دون إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسقط الجيش التركي، اليوم (الأحد)، طائرتين حربيتين تابعتين للنظام السوري في منطقة إدلب شمال غرب سوريا؛ حسبما أوردت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام.

وذكرت وسائل إعلام النظام أن "الطيارين هبطا بالمظلات من دون إصابات".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومتحدث باسم الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، بأن الطائرتين المدمرتين من طراز سوخوي.

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